Snapchat daría el salto definitivo a la producción propia de vídeo a finales de año

Snapchat podría apostar de manera decidida por la producción propia de contenidos originales en vídeo para captar la atención de los usuarios de dispositivos móviles. Acorde a las palabras de Nick Bell, jefe de contenido de Snapchat, señaladas dentro del Festival Internacional de Televisión de Edimburgo y recogidas hoy por la publicación Variety, la plataforma podría dar el paso hacia los contenidos originales a través de Snapchat Shows a finales del presente año.

Estos contenidos podrían tener una duración máxima de entre tres a cinco minutos de duración, que es el tiempo más adecuado para la visualización de este tipo de contenidos a través de los dispositivos móviles.

Con ello desde Snapchat no se pretende rivalizar con los tradicionales servicios de televisión sino complementarlos, tratando de atraer a todos aquellos usuarios que no consumen televisión de la misma manera, y de hecho Bell apunta a que algunos de los contenidos de la plataforma ha ayudado a algunos de los programas de televisión más populares.



Hasta ahora no se ha apostado fuertemente por los contenidos originales debido al coste que ello conlleva, aunque se ha llevado a cabo algunas iniciativas con creadores de contenidos, pero acorde a las palabras de Bell desde la plataforma se muestran muy optimistas dada la rentabilidad que han ofrecido algunos de sus actuales contenidos, sin especificar cifras al respecto, de manera que la plataforma podría llegar a convertirse en la plataforma de consumo de vídeo masivo enfocado a los públicos más jóvenes, actualmente alejados de los medios tradicionales.

A este respecto, la plataforma confía en los socios para financiar los contenidos de vídeo en lugar de financiarlos por su cuenta. En este sentido, ya se ha firmado una serie de acuerdos con una serie de empresas dedicadas al sector entretenimiento televisivo, incluyendo cadenas de televisión importantes como la NBC o la BBC, o incluso con importantes productoras, para llevar a cabo la producción de los contenidos originales.