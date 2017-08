Samsung Galaxy Note8, toda la información

Samsung ha presentado el Galaxy Note8, con una Pantalla Infinita más grande que se adapta en la mano, un S Pen para comunicarse de manera más personal, y la mejor cámara que Samsung haya incluido en un móvil.

Pantalla Infinita

Aunque Samsung Galaxy Note8 dispone de una pantalla más grande que otros dispositivos Note, es muy cómodo de sujetar con una sola mano gracias a su cuerpo estrecho. La Pantalla Infinita Quad HD+ Super AMOLED de 6,3 pulgadas permite ver más con un solo vistazo y sin necesidad de hacer scroll. Está pensado en facilitar la multitarea, pues ofrece más espacio para ver vídeos, leer o dibujar.

Con la nueva función App Pair de Samsung Galaxy Note8, se puede crear una combinación de aplicaciones en el panel Edge y lanzar fácilmente dos aplicaciones de forma simultánea, de modo que es posible ver un vídeo al tiempo que se utiliza la mensajería instantánea, o acceder a una conferencia a la vez que se consulta la agenda o el número de teléfono.

S Pen

El S Pen siempre ha sido uno de los distintivos de la serie Note. El avanzado S Pen del nuevo Samsung Galaxy Note8 descubre nuevas formas de escribir, dibujar, interactuar con el teléfono y comunicarse. Dispone de una punta más fina, sensibilidad mejorada a la presión, y nuevas características que ayudarán a los usuarios a expresarse mejor.



La función Live Message ofrece nuevas posibilidades para contar historias y expresarse a la hora de comunicarte. El móvil permite compartir textos o dibujos animados a través de las aplicaciones compatibles con GIFs animados (AGIF), l oque genera una nueva forma de comunicarse con el S Pen.

Por su parte, mientras que la pantalla Always On permite a los usuarios de smartphones Galaxy estar al tanto de sus notificaciones sin necesidad de desbloquear el teléfono, ahora es incluso más potente en Samsung Galaxy Note8. Con la funcionalidad Screen Off Memo se pueden tomar hasta cien páginas de notas con solo extraer el S Pen, fijar notas en la pantalla Always On, y editarlas directamente desde esta pantalla.

También han incluido la traducción mejorada, que permite traducir rápidamente con solo acercar el S Pen al texto – desde palabras sueltas hasta frases completas en hasta 71 idiomas – y convertir al instante unidades y monedas extranjeras.

Cámara

Samsung Galaxy Note8 es el primer smartphone que cuenta con una cámara dual de 12MP con estabilizador óptico de imagen (OIS) en la lente gran angular y en el teleobjetivo.

Para una experiencia de fotografía avanzada, la función Live Focus de Samsung Galaxy Note8 permite controlar la profundidad de campo al poder ajustar el efecto bokeh en el modo preview y después de tomar la imagen. Con el modo Dual Capture, la cámara dual toma dos fotografías de forma simultánea permitiendo guardar ambas imágenes: un plano cerrado desde el teleobjetivo y uno abierto con el gran angular que muestra todo el fondo.

La lente gran angular cuenta con un sensor Dual Pixel con autoenfoque rápido para captar imágenes más nítidas y luminosas incluso en ambientes con poca luz. Samsung Galaxy Note8 incluye también una cámara frontal Smart Auto Focus de 8MP líder en la industria, idónea para inmortalizar selfies nítidos e iniciar chats de vídeo.

Funcionalidades y servicios

Presentan también:



Resistencia al agua y al polvo: Samsung presentó hace cuatro años el primer Galaxy con resistencia al agua. Hoy los usuarios pueden llevar su Galaxy Note8 prácticamente donde quieran gracias a su resistencia al agua y al polvo (IP684) tanto en el dispositivo como en el S Pen, de tal forma que pueden escribir incluso cuando la pantalla está mojada.

Samsung presentó hace cuatro años el primer Galaxy con resistencia al agua. Hoy los usuarios pueden llevar su Galaxy Note8 prácticamente donde quieran gracias a su resistencia al agua y al polvo (IP684) tanto en el dispositivo como en el S Pen, de tal forma que pueden escribir incluso cuando la pantalla está mojada. Carga rápida inalámbrica: hace dos años, Samsung presentó el primer Galaxy con carga inalámbrica. Samsung Galaxy Note8 es compatible con la mayoría de capacidades de carga inalámbrica hasta la fecha para cargar el dispositivo de forma rápida.

hace dos años, Samsung presentó el primer Galaxy con carga inalámbrica. Samsung Galaxy Note8 es compatible con la mayoría de capacidades de carga inalámbrica hasta la fecha para cargar el dispositivo de forma rápida. Seguridad: Samsung Galaxy Note8 cuenta con dos opciones de autentificación biométrica, incluyendo escáner de iris y de huella dactilar. Samsung Knox ofrece alta seguridad tanto en el hardware como en el software, y con Carpeta Segura, mantiene separados datos personales y profesionales.

Samsung Galaxy Note8 cuenta con dos opciones de autentificación biométrica, incluyendo escáner de iris y de huella dactilar. Samsung Knox ofrece alta seguridad tanto en el hardware como en el software, y con Carpeta Segura, mantiene separados datos personales y profesionales. Rendimiento avanzado: Cuenta con una memoria RAM de 6GB, un procesador de 10nm, y almacenamiento ampliable (hasta 256GB).

Cuenta con una memoria RAM de 6GB, un procesador de 10nm, y almacenamiento ampliable (hasta 256GB). Innovadoras experiencias móviles: Samsung DeX proporciona una experiencia de escritorio a modo de PC con el smartphone. Se puede utilizar Samsung Dex para crear y editar documentos, o contestar emails con una interfaz mejorada, e incluso participar en videoconferencias con una pantalla más grande. Samsung Galaxy Note8 incluye Bixby, su asistente.

Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Note8

Precio



Samsung Galaxy Note8 estará disponible para su pre-compra en España desde hoy hasta el 14 de septiembre, con un precio de venta recomendado de 1.010,33€. El dispositivo estará disponible en los colores Midnight Black y Maple Gold.

Además, los consumidores españoles que pre-compren el nuevo Samsung Galaxy Note8 en los operadores y retailers participantes, recibirán de forma gratuita el nuevo Samsung DeX.