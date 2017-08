Shutterstock crea una tecnología que impide la eliminación automática de marcas de agua

Hace apenas unos días, desde Google mostraron un algoritmo que era capaz de eliminar automáticamente las marcas de aguas insertadas en las fotografías aprovechando una vulnerabilidad existente en esta técnica.

Pues bien, teniendo en cuenta que este algoritmo de Inteligencia Artificial tiene en cuenta los patrones repetitivos de las propias marcas de agua, desde Shutterstock han pasado a la acción para impedir que aquellos que quieran apropiarse de las fotografías que aloja este servicio puedan hacerlo usando dicho algoritmo.

Para ello, desde Shutterstock han creado una tecnología de marcas de agua que lo contrarresta. En este sentido, a la hora de añadir marcas de agua a las fotografías, sobre cada una de ellas añadirá una marca de agua con variaciones menores de forma aleatoria para impedir que algoritmos como el de Google logren finalmente la eliminación de las mismas.



De esta manera, algoritmos como el de Google no lograrán establecer patrones comunes ya que no habrá dos marcas de agua completamente iguales, por lo que no serán capaces de eliminar las marcas de agua existentes, y por tanto, nadie podrá apropiarse de las fotografías que aloja.

Se trata de una nueva medida de protección de las imágenes que aloja este servicio la cual ya se encuentra disponible dentro de la plataforma