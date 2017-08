Microsoft presenta edición limitada de la Xbox One X, la Project Scorpio Edition

Microsoft acaba de abrir las puertas para los pedidos de una versión limitada de la Xbox One X, una versión “pro” de su consola que se vende por 499 dólares en Amazon, aún en preventa.

Presentada en el E3, en junio, se trata de una consola con más memoria y mejor capacidad de procesamiento, pensada especialmente para la reproducción de juegos en 4K.

Presentan hoy la versión de edición limitada de One X, la Xbox One X Project Scorpio Edition, disponible sólo como preventa. La próxima consola estará disponible a partir del 7 de noviembre en varios países, incluyendo España (499,99 euros) y México (11.999 pesos).

Esta versión limitada solo tiene cambios estéticos, el interior es el mismo de la Scorpio que veremos en el futuro. Cuenta con una X gigante para recordar a la Xbox original, el patrón gráfico en la consola y la marca de fábrica de Scorpio del proyecto. La Xbox One X está diseñada para competir con la PlayStation 4 Pro de Sony, aunque es más potente (6 teraflops vs 4 teraflops encontrados en la PS4 Pro). Microsoft está trabajando con estudios de juegos de terceros para garantizar que los títulos de Xbox One estén optimizados para la nueva potencia de Xbox One X.

Por otro lado ha presentado también algunas ediciones especiales de la Xbox One S, como una dedicada a Minecraft, por ejemplo, ideal para verdaderos fans.