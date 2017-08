¿Adicto a los juegos de azar? Prueba cualquiera de estas 4 entregas gratuitas para tu iOS y Android

Los juegos de azar pueden ser tan buenos como todo lo contrario. De un momento a otro podemos estar ganando mucho dinero (de mentira, claro) y en el próximo movimiento no tener nada. Unos dicen que les va bien por la suerte, otros afirman que saben jugar, y sea cual sea la razón, existen entregas que nos atrapan en ella y no salimos hasta que no aprendemos a jugar y llegamos a ganar.

Si deseas probar las mejores entregas de azar, aquí traemos 4 de ellas que podrán absorber todas nuestras horas libres, pues poseen una gran plataforma y mecanismo de jugabilidad que a cualquiera le gustará. Puedes bajarte estos juegos desde tu terminal iOS y Android sin costo alguno, aunque todos integran compras dentro de sus modos de juego.

World Series of Poker

Con más de 10 millones de descargas, esta entrega se ubica como una de las mejores de póker para dispositivos móviles. A través de ella podemos participar en torneos en directo con amigos y personas de todo el mundo, llegando a apostar numerosas cantidades de fichas y dinero (dinero falso). También, se nos conceden fichas gratis cada 4 horas, así nos aseguramos de jugar de forma constante y ganar cada vez que podamos.

A medida en que vayas avanzando de rango, podrás observar todo lo que has mejorado mediante las estadísticas que el juego pone a tu disposición. Si deseas ganarte 15.000 dólares en fichas, lo único que tendrás que hacer es vincular tu cuenta en Facebook y listo, 15.000 a la bolsa. También posee un minijuego de nombre Tragaperras, que nos permite girar la máquina para ganar fichas. Esta entrega está disponible para usuarios iOS y Android.

World Serie of Poker: para iOS | para Android

Roulette Royale, Ruleta Casino

Estoy seguro de que la gran mayoría ha jugado a la ruleta rusa en una feria o festividad. Si quieres jugar cuando quieras, puedes bajarte este título para entretenerte en cualquier momento. Cuenta con buenos gráficos en 3D que nos brinda la posibilidad de acceder a una sala para comenzar a girar la ruleta y hacernos con los mejores puntajes. Aquí encontramos dos tipos de ruleta: la americana y la europea, así puedes jugar con la que te sientas mejor.

En el juego también puedes ver las estadísticas y los últimos cinco números de la partida, de esta manera llevarás un mejor control de todos tus movimientos y resultados obtenidos. Puedes bajarte Ruleta Casino para tu smartphone iOS y Android sin costo alguno.

Roulette Royale: para iOS | para Android

Big Fish Casino

Catalogado como un todo en uno, Big Fish Casino cuenta con una plataforma que integra diversos tipos de juegos, entre los cuales encontramos el famoso tragamonedas, póker, blackjack y la ruleta, entre otros. Estos minijuegos nos conceden miles de ficha que podemos ir multiplicando o perdiendo, todo de acuerdo a nuestro desempeño dentro de las mesas. Igualmente, posee la opción multijugador para que retemos a todos los amigos y familiares. Para añadirle un toque personal, podemos configurar el perfil con varios elementos.

Cuando ingreses a una sala, te podrás dar cuenta de las temáticas creativas que estas integran, que por cierto, adquieren una gran calidad. Big Fish Casino también ostenta más de 10 millones de descargas y una valoración de 4,3 en Google Play. Este juego se puede descargar gratuitamente en dispositivos Android.

Big Fish Casino: para iOS | para Android

Free Slots Casino

Free Slots Casino es uno de los juegos de azar que más ofrece tragaperras. Con una cantidad de más de 50 máquinas clásicas y modernas, esta entrega nos permite jugar en modo offline para que podamos participar en eventos y de esta forma lograr ganar premios y objetivos diarios. Además, cuando ingresemos por primera vez, seremos obsequiados con 250 millones de fichas, sí, 250 millones.

Cada máquina posee un diseño que la diferencia de las demás, con ello estarás recibiendo una experiencia diferente en relación a la anterior. El juego ubica una buena cantidad de animaciones que serán presentadas al realizar movimiento o al obtener un puntaje en específico. Puedes bajarte este título desde tu equipo Android.

Free Slots Casino: para iOS | para Android