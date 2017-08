Walmart escaneará la cara de los clientes en busca de insatisfacción

Walmart quiere usar la inteligencia artificial para identificar si los clientes están insatisfechos en sus compras, usando, seguramente, las cámaras de seguridad existentes.

En la patente muestra como se detecta el sentimiento después de escanear la cara del cliente, aunque no indica ninguna solución para el problema obvio que esto puede generar: el cliente puede estar insatisfecho por varios motivos, no solo por la compra realizada.

El objetivo es reaccionar de forma rápida, identificar si hay algún problema, por lo que seguramente las alarmas internas solo se activarán si hay muchos “positivos” en poco tiempo, ya que pueden ser síntoma de un problema mayor. No es la primera vez que se usa una tecnología semejante analizando rostros de los clientes, pero hasta ahora no ha dado nunca buenos resultados.

Los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad no son muy buenos identificando emociones en rostros, se requiere mucho entrenamiento para poder acercarse a un 10% de exactitud, ya que ni siquiera los seres humanos somos buenos en interpretar rostros. Pero esto no significa que la patente no pueda presentarse ahora, aunque el primer producto comercial llegue dentro de algunas décadas.

Identificar emociones en rostros podría incluso usarse para detectar posibles intenciones criminales (como robar un producto en un supermercado), aunque el quesito privacidad estaría una vez más complemente ignorado.