Twitch lanza oficialmente la “versión completa” de su aplicación de escritorio

Twitch acaba de presentar la “versión completa” de su aplicación de escritorio, que desde la pasada primavera se encontraba en fase beta pública y que ahora pasa a ser estable para todos los usuarios.

Disponible tanto para los sistemas Windows como Mac, los usuarios encontrarán las mismas características que ya disfrutan en su versión para navegadores web junto con otras características exclusivas.

En este sentido, Twitch enumera la disponibilidad de llamadas de voz y vídeo, modo oscuro, servidores de canal, que son básicamente salas de chat funcionales durante las 24 horas que permiten las conversaciones entre los streamers y sus seguidores incluso si los primeros no están emitiendo, sincronización de amigos, e incluso la disponibilidad de una gran variedad de mods y complementos para los juegos.



La nueva versión de Twitch para sistemas de escritorio es básicamente una versión totalmente remozada de la aplicación Curse y está disponible para su descarga e instalación desde una sección de su web oficial.

Sin embargo, ya ha recibido algunas críticas, como TNW, que señala que la app no permite eliminar anuncios, no permite varios streams simultáneos y que no ofrece mods como BetterTwitchTV o FrankerFaceZ.

En cualquier caso, ahora Twitch da un paso más para tratar ese ambicioso objetivo de querer convertirse en una red social temática enfocada en la difusión de partidas de juegos electrónicos.