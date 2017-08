Códigos “especiales” que usan los adolescentes en Instagram

Conseguir seguidores en una red social no es una tarea fácil. Muchos perfiles usan el clásico “yo te sigo para que me sigas” con el objetivo de ampliar el número de followers, algo que afecta a la reputación de la marca, aunque no amplíe la visibilidad del contenido (de hecho puede empeorarla).

Seguir una estrategia adecuada para conseguir crecer de forma “sana” es extremadamente complejo, y requiere mucho tiempo y dedicación, pero hay ciertos “códigos” que algunos usuarios, principalmente los adolescentes, usan con frecuencia para obtener más “me gusta”, comentarios y seguidores.

Si miramos el perfil de alguien famoso, como el de Kylie Jenner en Instagram, veremos que hay muchos comentarios con “LB”, “CB”, “FB” o “First”, estos comentarios tienen un significado “oculto”:

– LB significa “si pones me gusta, te pongo me gusta también” – Like Back

– CB significa “comenta y comentaré” – Comment Back

– FB significa “sígueme y te seguiré” – Follow Back

– “First” significa que el usuario quiere un “me gusta” en su publicación más reciente

La idea es publicar estos comentarios en publicaciones de famosos, como los de Kylie y Kendall Jenner, para obtener comentarios e interacción de otros usuarios, de forma que cuando vemos que alguien entra en nuestro perfil a realizar alguna acción, espera “el favor” de vuelta.

El algoritmo de Instagram muestra los mensajes de los usuarios basados ​​en qué contenido probablemente será más interesante para el usuario, ya no muestra el orden cronológico, por lo que ahora, igual que en Facebook, es importante buscar la interacción en el contenido más reciente, para que sea cada vez más visible.

Estos y otros trucos los comenta hoy el blog de hootsuite, aunque personalmente prefiero no recomendarlos y seguir en busca del seguidor realmente interesado en las publicaciones.