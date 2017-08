Samsung lleva su aplicación de teclado a Google Play Store

Samsung, al igual que otros fabricantes de teléfonos móviles Android como Sony o HTC, entre otros, están migrando muchas de sus aplicaciones a Google Play Store para posibilitar con ello que las mismas puedan ser actualizadas de manera más frecuente y de forma independiente, ya que no dependerá de las actualizaciones del sistema ni otras vías de actualizaciones que dispongan.

La última de las aplicaciones en mudarla a Google Play Store es su aplicación de teclado virtual, Samsung Keyboard.

Eso sí, como no podía ser de otra manera, sólo es compatible con teléfonos Samsung, de modo que los usuarios de otras marcas de teléfonos verán en Google Play Store que sus teléfonos son incompatibles. De hecho es probable que si alguno consigue la APK de Samsung Keyboard para sus teléfonos no Samsung, su funcionamiento no será el correcto en caso de que consigan instalarlo.



Samsung Keyboard cuenta con todas las características que un usuario puede esperar de una aplicación de teclado virtual, contando con corrector ortográfico, entrada por voz, emojis, además de muchas otras características que lo hacen bastante más completo, como reconocimiento de escritura a mano, escritura predictiva, entre muchas otras.

En su ficha no se encuentra ninguna lista de novedades, tan sólo “correcciones de errores y mejoras”. Con esta migración, los usuarios podrán esperar actualizaciones más frecuentes de forma independiente a como las ha ido recibiendo hasta la fecha