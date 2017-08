gfeed, una app que nos permite leer Gmail como si fuera Instagram

El correo electrónico sigue siendo una de nuestras principales herramientas de trabajo, pero para mucha gente es solo un canal de lectura de contenido más, como lo es Instagram, Google Plus o el propio Facebook.

El problema es que los clientes de correo tradicionales no diferencian a esos dos tipos de usuarios. Siempre exponen las mismas funciones, y el mismo proceso de lectura, algo que puede ser realmente incómodo para mucha gente.

Lo que proponen en gfeed es alterar la forma de leer Gmail, ofreciendo un sistema de consulta de mensajes que recuerda al feed de las redes sociales: deslizamos con el dedo y el contenido va desapareciendo de nuestra lista de “pendientes”. De esta forma podemos consumir emails a una velocidad enorme, semejante a la velocidad de consumo de fotos de Instagram, aunque siempre ofrece la posibilidad de marcar con una estrella aquel contenido que necesita nuestra atención posterior.

Gfeed se presenta como una app para android y iOS, y no quiere sustituir al cliente oficial, únicamente quiere ofrecer una nueva manera de consultar contenido, aunque está claro que no ha sido diseñada para todo tipo de usuario. No permite clasificar lo que vamos leyendo, y archiva de forma automática todo lo que desaparece de nuestra vista, aunque es eso exactamente lo que muchos pueden desear: vaciar la caja de entrada “cueste lo que cueste”.