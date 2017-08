4 juegos clásicos que se pueden jugar en dispositivos iOS y Android

La verdad es que parece que hubiera sido ayer cuando veíamos el arribo de estos juegos a los espacios y lugares recreativos que albergaban las viejas máquinas, viejas pero que nos brindaban unas horas de alegría, adrenalina y por supuesto, gastos que descuadraban la mesada de la semana. Entre los primeros títulos que llegué a jugar se encuentra el glorioso de armas Metal Slug, que junto al soldado Marco me quitaban un par de horas fuera de mi hogar. También, recuerdo cuando hace un par de años Pac-Man quería sacarme unas cuantas canas antes de tiempo por no superar los niveles más difíciles. Era una entrega sencilla que confundía a cualquiera, ¿o no?

Si quieres revivir esos tiempos de gloria al jugar estos y otros viejos pero grandiosos títulos en tu dispositivo iOS o Android, no dudes en mirar esta lista que trae para ti 4 de los clásicos más importantes de la industria del entretenimiento con los videojuegos.

Metal Slug Defense

Si quieres volver a probar este icónico juego desde tu móvil, podrás hacerlo de la misma manera en que lo hacías años atrás. Con un mundo pixelado en 2D, este título aloja grandes características en relación al original, y también, agrega unas nuevas para mejorar la experiencia. Posee un modo multijugador que permite jugar con 4 personas a la vez, cientos de robots, armas, soldados y escenarios. La música, los efectos y los controles de este run and gun harán que te sientas dos décadas atrás. Metal Slug Defense puede ser descargado en dispositivos iOS y Android de forma gratuita.

Metal Slug Defense: para iOS | para Android

Space Invaders Infinity Gene

Estamos seguros que entre los juegos de naves que más impresionaban para la época, Space Invaders era uno de los mejores en la lista. Ahora, desde nuestro smartphone, también contamos con la posibilidad de manejar nuestra aeronave mediante la inclinación del terminal. Su desarrollador es el mismo que creó el título principal, así que no hay mucha diferencia en comparación con la primera entrega que llegamos a ver. Puedes bajarte este juego por unos 4,30 euros en Android y por 5,49 euros en iOS.

Space Invaders Infinity Gene: para iOS | para Android

Strikers 1999

Otro de los legendarios juegos de aeronaves, pero en esta ocasión, con equipos y armas mucho más sofisticadas que el título anterior. Este arcade del siglo XX nos proporciona los controles necesarios para darle de baja a los enemigos, pudiendo incluso jugar con el modo multijugador. Hay diferentes modelos de aviones para que escojas el que mejor te parezca. Strikers 1999 está disponible sin costo alguno en equipos iOS y Android.

Strikers 1999: para iOS | para Android

Pac-Man

Y cómo dejamos atrás a una entrega que consumió cientos de nuestras horas al negarnos completar sus niveles más difíciles. De seguro que ya sabes su mecanismo: comer todas las bolas que estén presentes en el nivel y no dejar que nos alcancen los fantasmas. Su última actualización se produjo hace un par de semanas, añadiendo nuevos y complicados niveles. Este clásico de laberintos tiene en su haber más de 50 millones de descargas, números que evidencian que todavía es jugado en todo el mundo desde dispositivos iOS y Android. Puedes descargar Pac-Man en tu móvil iOS y Android.

Pac-Man: para iOS | para Android