En Internet podemos encontrar montones de herramientas relacionadas con el sector de las traducciones y de los idiomas. A pesar de ello, la mayoría suelen estar centradas en traducir palabras o frases entre dos idiomas. Hoy os hablamos acerca de 3peat, una web para traducir múltiples idiomas simultáneamente.

Tal y como podéis comprobar en el enlace que os indicamos al final de este artículo, el traductor del que os hablamos apuesta por un funcionamiento bastante sencillo. En concreto, tan solo tenemos que introducir en la parte superior la palabra o frase que queramos traducir y veremos aparecer la traducción en la parte inferior. Aunque por defecto tenemos que introducir el texto en inglés y la traducción aparecerá en francés, italiano y español, es posible modificar estos ajustes.

Para conseguirlo solo tenemos que hacer clic en la rueda dentada de ajustes. A continuación deberemos indicar el idioma de entrada en el campo Change input language e indicar los idiomas a los que queremos traducir en Change output languages. Como decíamos, es posible traducir el texto introducido en hasta tres idiomas.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de una herramienta interesante, pudiendo resultar útil en más de una ocasión. Si estás preparando un viaje o sueles tener que comunicarte con personas que no hablan tu idioma, no dudes en echarle un vistazo a través de la web de 3peat.io.