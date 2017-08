Spotify llegará a la Xbox One

Las consolas de videojuegos son una excelente forma de conectar a Internet aparatos de TV que no son “smarts”, ya que incluyen cada vez más recursos que transforman el dispositivo en una verdadera central multimedia.

Son muchas las personas que acceden a Netflix usando la consola, o que navegan por Internet, y ahora, los usuarios de Xbox One, podrán también usar su cuenta de Spotify para escuchar música.

La noticia llega en The Verge después de analizar las imágenes de Larry Hryb (Major Nelson), de Microsoft, probando una aplicación de Spotify para Xbox One, imágenes que fueron publicadas en Reddit a principios de esta semana. Aún no hay fecha definida para el lanzamiento, pero se confirma así que está siendo realizado un trabajo para que la prueba interna se transforme en producto público dentro de poco tiempo.

Spotify llegó a la tienda de Windows recientemente, para que se use desde Windows 10 en el escritorio, y ahora quieren apostar por la Xbox One, más de dos años después de que Spotify estrenara por primera vez en las consolas PlayStation 3 y PlayStation 4 de Sony.

Se agradece así el trabajo que varias empresas están haciendo para que la Xbox no sea solamente un “reproductor de juegos” y sí el centro de la sala, al que todos acceden para ver cine, jugar y disfrutar de música.