Informes señalan que Google ha estado interesada en adquirir Snapchat

A pesar de los numerosos servicios que Google ofrece a particulares y empresas, siempre ha tenido esa espina de no contar con una red social activa pese a los continuos intentos de creación de plataformas sociales con el objetivo de que algunas de ellas logren finalmente el objetivo de contar con una masa crítica activa. Ahora sabemos gracias a Business Insider que Google ha estado detrás de Snap Inc, compañía desarrolladora de Snapchat, para su adquisición.

Hasta ahora, el interés de Google en Snap Inc eran rumores que han estado disponible desde el pasado año aunque de manera muy reciente la publicación ha obtenido confirmaciones por parte de personas de la compañía y cercanas que han confirmado el hecho de que Google se ha mostrado interesada en la compra. Eso sí, desde Snap Inc señalan que sólo son rumores falsos y desde Google se niegan a realizar comentarios al respecto.



Acorde a la citada publicación, Google ha puesto sobre la mesa unos 30.000 millones de dólares a principios del pasado, una cifra que ha sido discutida antes de que Snap optase finalmente por recibir una nueva ronda de financiación en el mes de mayo del pasado año, donde curiosamente Alphabet, matriz de Google, también ha tenido una discreta participación. La decisión de vender o no queda en el CEO de Snap Inc, Evan Spiegel, de 27 años, muy contrario de entrar en lo que ve como la burbuja tecnológica de Sillicon Valley.

De llegar a aceptar, cosa muy poco probable, tendría que verse las condiciones de la misma. A su favor cuenta que su empresa es uno de los mayores clientes de Google Cloud y usa internamente las aplicaciones de Google. También se beneficiaría al tener la posibilidad de usar recursos de Google, como su plataforma publicitaria, para seguir creciendo. Por la parte negativa, además de no querer rendir cuentas a ningún superior, está el hecho de como se integraría la plantilla de empleados dentro de Google o Alphabet.