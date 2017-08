Facebook destacará mejor las páginas de carga rápida en los muros de los usuarios

Facebook va a introducir un nuevo cambio en el muro de noticias a lo largo de los próximos meses que dará lugar a que las páginas cuyos enlaces carguen más rápido en dispositivos móviles se situarán en la parte superior y aquellas páginas cuyos enlaces carguen de manera más lenta se situarán en la parte inferior. Con ello, Facebook se pone del lado de los usuarios para ofrecerles una experiencia más satisfactoria, posibilitándoles pasar más tiempo leyendo contenidos que consideren relevantes.

Como vemos, se trata de una medida más encaminada en que los usuarios amplíen el tiempo que emplea usando la aplicación móvil de Facebook. Llama la atención que en su comunicado señale que dará más visibilidad en los muros a las páginas con enlaces de carga rápida y no se nombre su formato Artículos Instantáneos.

A este respecto, Facebook no dará prioridad a aquellos editores que hayan adoptado su formato que acelera la carga de contenidos móviles, teniendo en cuenta sólo el tiempo estimado de carga de cada página a la hora de hacer clic en su enlace considerando la conexión móvil de la persona que lo realice y la velocidad general de la propia web.



Obviamente, aquellos que hayan adoptado su formato de Artículos Instantáneos no deberán nada que temer, y aquellos que no lo hayan adoptado pero si ofrezca una buena velocidad de carga también. Facebook señala al respecto que la mayoría de las páginas no verán cambios significativos en su distribución en los muros de noticias. Sólo aquellos cuya carga sea particularmente lentas verán una disminución considerable de tráfico.

Quizás de manera indirecta se quiere dar un impulso a su formato de Artículos Instantáneos, el cual no ha tenido la aceptación esperada. En cualquier caso, Facebook les emplaza a una página donde les ofrece detalles sobre las prácticas a realizar para que sus páginas carguen más rápido y más adaptadas a dispositivos móviles.