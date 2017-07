Ten Years Ago, para ver cómo eran nuestras web favoritas hace 10 años

Internet ha cambiado enormemente en los últimos años. Atrás quedó el uso extendido de Flash, que dejó paso a tecnologías mucho más eficientes, como el HTML5. Además, el aspecto de los sitios web ha mejorado enormemente con el paso del tiempo gracias a los avances en el mundo del diseño y del desarrollo web. Hoy os hablamos de Ten Years Ago, una web que nos enseña cómo eran nuestras páginas favoritas hace 10 años.

En concreto, la web de la que hablamos nos muestra el aspecto de 15 páginas web distintas el 29 de julio de 2007. En concreto, podremos navegar por las versiones antiguas de YouTube, Reddit, Amazon, Apple y The New York Times, entre otras. Para ello solo tenemos que hacer clic en la web que queramos visitar y automáticamente se cargará la versión antigua (algo posible gracias a la tecnología de The Web Archive. Lo mejor de todo es que no se limita a la portada de la web, ya que podemos hacer clic en todos los enlaces disponibles.

Después de pasar un rato navegando por las versiones más antiguas de algunos de los sitios más populares de todo Internet, impresiona ver el cambio que han dado en tan solo 10 años. A pesar de que muchos conservan la esencia original, la evolución de las tecnologías web ha hecho posible una mejora importante en su aspecto. Aun así, algunos como el popular Reddit no han cambiado demasiado y se mantienen fieles a su estilo.

Sin duda, se trata de un recurso excelente para comprobar cómo ha cambiado Internet en tan solo 10 años. Si os ha parecido interesante, podéis navegar por las páginas web capturadas a través del siguiente enlace a la web de Ten Years Ago.