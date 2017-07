4 de los mejores juegos de carreras en iOS y Android

Películas como Rápido y Furioso, Need for Speed o Death Race, nos hacen querer subirnos a un vehículo para correr a todo lo que dé el motor, pero venga, todos sabemos que eso es prácticamente imposible en la vida real, aunque en el dispositivo móvil la cosa cambia favorablemente a nuestro favor. Si deseas tener un videojuego de carreras que integre gráficos de gran calidad, pistas relucientes, potentes vehículos y que se pueda descargar sin costo alguno, aquí tienes 4 de las mejores entregas para iOS y Android.

Algunos de estos títulos seguramente ya los habrás oído, y si no lo has hecho, pues nunca es tarde para pasarse por la tienda de compras digitales de tu móvil y bajarlo para ver qué tal.

CSR Racing

Esta entrega nos proporciona más de 100 vehículos deportivos para competir en carreras clandestinas por toda la ciudad. A medida en que vayamos obteniendo triunfos como los mejores en el pavimento, podemos ir personalizando nuestro coche con cientos de modificaciones, tanto en la latonería, como en la parte del motor y cauchos. Además, el juego integra un modo multijugador para que podemos jugar con amigos, familiares y desconocidos de todo el mundo. La descarga de CSR Racing se puede realizar de forma gratuita en dispositivos iOS y Android.

CSR Racing: para iOS | para Android

Real Racing 3

Si tu especialidad o gustos se inclinan hacia la parte de coches de carreras y circuitos con las mismas características que las observadas en la vida real, entonces Real Racing 3 es la opción principal para ti. Este juego cuenta con más de 140 coches reales y 17 pistas alusivas a las más importantes del mundo. También, posee varias modalidades de juego, incluyendo la online, que nos permite jugar con hasta 8 personas. Además, podemos ir mejorando nuestro vehículo con miles de modificaciones.

Aquí podrás escoger creaciones de Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, entre otras. Los gráficos son de calidad HD, así sentirás que estás jugando en un autódromo real sin lugar a dudas. Real Racing 3 cuenta con más de 100 millones de descargas y se puede obtener de forma gratuita en equipos iOS y Android.

Real Racing 3: para iOS | para Android

Asphalt 8

Asphalt 8 es otra de las entregas que posee más descargas en la App Store y en Google Play. Su plataforma nos permite conducir más de 180 vehículos, realizar acrobacias durante la carrera, correr por más de 16 circuitos (varios de ellos surreales) y competir en más de 9 temporadas con 400 premios de por medio. Al igual que el título anterior, también ofrece un modo de juego online que nos brinda la posibilidad de correr con hasta 8 jugadores. Todos los coches se pueden personalizar con más de 2000 vinilos. Puedes bajarte este juego gratuitamente en tu smartphone iOS y Android.

Asphalt 8: para iOS | para Android

Need for Speed No Limits

Y claro, cómo dejar a un lado a uno de los juegos más épicos para PC de hace años. EA Sports también cuenta con un Need for Speed para dispositivos móviles. Aquí no hay mucho que decir, pues las gráficas y la jugabilidad contienen la esencia de lo que comúnmente se observaba en el computador. Ya sabes que si te atrapa la policía habrás perdido, que puedes personalizar los coches de arriba hacia abajo, entre otras cosas. Al igual que las anteriores, puedes bajarte este videojuego en tu iOS o Android sin tener que pagar por ello.

Need for Speed No Limits: para iOS | para Android