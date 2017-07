4 apps en iOS y Android para todo electricista e ingeniero eléctrico

Los equipos físicos que a diario necesitan los ingenieros eléctricos y los electricistas, en ocasiones pueden resultar costosos, difíciles de conseguir y hasta engorrosos de llevar. Motivado por ello, es que otros especialistas en la materia han decidido crear herramientas digitales que pueden hacer las mismas tareas de forma perfecta. Así tendrás una ayuda desde el móvil que resulta mucho más económica y sin tener que tener que cargar con un instrumento en físico.

Estas apps van, desde para experimentar con diseños de circuitos y calcular los gastos de energía, hasta para verificar la mejor vía del cable eléctrico y otras cosas.

iCircuit

Con esta herramienta podrás diseñar circuitos digitales o analógicos y probar los mismos con los elementos más utilizados: fuentes de corriente, de tensión, pulsadores, relés, diodos, condensadores, resistencias, inductores, zumbadores, MOSFET, puertas lógicas AND, OR, XOR, NOR, y NAND, entre otros. Todo esto se puede realizar gracias al multímetro que posee la herramienta, ya que este es el encargado de leer y hacer el sondeo de corrientes y tensiones.

Al agregar las propiedades con las cuales quieres experimentar, podrás seguidamente conectar los elementos para ver qué tal funciona. Su costo es de unos 4,45 euros en Android y 10,99 euros aproximadamente para iOS.

iCircuit: para iOS | para Android

Topmatic

Se trata de una herramienta gratuita para iOS y Android que ha sido diseñada para calcular la sección más adecuada del cable eléctrico, utilizando la norma UNE 20460-5-523 como principal referencia. A través de la normativa REBT 2002, Topmatic verifica la caída máxima de tensión para saber cuáles son las mejores opciones de intensidades. Su plataforma es intuitiva y sencilla para que cualquiera la pueda utilizar.

Topmatic: para iOS | para Android

Calculadora de ley de Ohm

Una de las mejores calculadoras para ingenieros y electricistas en Android es la que vemos a continuación, pues nos permite calcular la resistencia, la potencia, el voltaje y corriente con cifras precisas en diversos valores. En ella también encontramos fórmulas y definiciones sobre las unidades y otra opción para realizar cálculos sobre los valores de orden superior. Esta alternativa gratuita es compatible únicamente en dispositivos Android.

Calculadora de ley de Ohm: para Android

Calculadora(costos de energía)

Sacar las cuentas del costo de toda la maquinaría y de la energía consumida puede ser un dolor de cabeza si lo realizamos de forma manual, es por eso que con esta herramienta podrás llevar un control digital de todos los gastos de operación, ya sea diario, semanal, mensual o anual. Los valores de medida se pueden modificar de acuerdo al gusto del usuario. Esta aplicación está disponible gratuitamente solo en equipos iOS.

Calculadora(costos de energía): para iOS