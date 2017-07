Apple retira todas las apps de VPN en su tienda de aplicaciones en China

Apple vuelve a plegarse a las exigencias del gobierno chino eliminando todas las aplicaciones de VPN en la App Store en China, dejando a los usuarios indefensos a la hora de enfrentarse a las restricciones impuestas en el acceso a Internet

Las reacciones de algunos de los proveedores de servicios de VPN lógicamente no se han hecho esperar. ExpressVPN ha sido de las primeras en expresarse señalando desde su blog la nota recibida por Apple que apunta a la eliminación de su aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple porque “incluye contenido que es ilegal en China”. Añade que la eliminación es sorprendente y desafortunada.

Star VPN, por su parte, usó su cuenta en Twitter para denunciar que su aplicación también había sido eliminada.



VyprVPN también se ha pronunciado al respecto por boca de Sunday Yokubaitis, presidente de Golden Frog, su compañía desarrolladora especializada en soluciones de software para la privacidad y seguridad. Yokubaitis señala sentirse decepcionado de que Apple se haya inclinado a la presión de China para eliminar las aplicaciones de VPN sin citar ninguna ley china o regulación que hace las VPN ilegales en aquel país, palabras recogidas por la publicación The New York Times.

A este respecto, las VPN fueron declaradas ilegales al efectuarse nuevas reglas a principios de año en el que deberían contar con la aprobación del gobierno chino para poder operar allí. Es por ello por lo que Apple se ha visto obligada a retirar ahora las aplicaciones de VPN en su tienda de aplicaciones en China.

Esta no es la primera vez que Apple elimina aplicaciones a petición del gobierno, tratando de mantenerse en China a todas costa teniendo en cuenta que el mercado chino es el mercado más grande que tiene fuera de los Estados Unidos. The New York Times apunta a que entre las aplicaciones eliminadas se encuentra su aplicación de noticias, la cual fue eliminada el pasado año.

Además, el citado medio apunta a que en este mes, Apple declaró que abriría su primer centro de datos en China, cumpliendo así con una nueva ley que exige a compañías extranjeras que operan en el país a almacenar más información dentro del mismo.

Sea como fuere, se trata de una mala noticia para los usuarios en China.