Apple simplifica su catálogo de reproductores iPod eliminando al iPod Nano y Shuffle

Apple acaba de eliminar a iPod nano e iPod shuffle de su catálogo de reproductores de música, marcando el final de estos míticos modelos que en estos últimos años no han recibido actualizaciones de importancia, donde básicamente se les han ampliado las opciones de color a ambos modelos.

De esta manera, quienes quieran saber más de estos modelos ya no podrán encontrar información oficial al respecto desde la web oficial de Apple, donde si bien aún existen enlaces que apuntan a sus respectivas páginas, las mismas ya no están disponibles, mostrando el mensaje de página no encontrada a la hora de querer realizar su compra o remitir a Apple Music en caso de querer acceder a su ficha informativa.

De esta manera, Apple elimina sus últimos reproductores de música tradicionales que no contaban con conectividad a Internet. Cabe recordar que el iPod Classic fue descatalogado en el año 2014.



Apple ha remitido un informe a diversos medios de comunicación en el que señala que están simplificando su línea de iPod ofreciendo ahora un iPod Touch con 32 GB de capacidad de almacenamiento por 199 dólares y un iPod Touch con 128 GB de capacidad de almacenamiento por 299 dólares, confirmando que efectivamente han descatalogado a iPod nano e iPod shuffle de su línea de reproductores de música.

Quienes actualmente busquen adquirir un iPod nano o un iPod shuffle ya sólo les queda acudir a aquellas tiendas donde aún lo tengan en stock.