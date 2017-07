Google elimina la función Instant Search de su buscador de escritorio

Instant Search fue una característica que Google lanzó en el año 2010 para ofrecer resultados de búsquedas dinámicamente mientras escribía los términos en el campo de texto a través de un navegador web de escritorio.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, cambiando la forma en la que los usuarios realizan sus búsquedas por Internet. Y es por eso por lo que desde Google han procedido a eliminar hoy esta función que, como ya podemos intuir, nadie echará en falta.

Un portavoz de la compañía ha señalado a Search Engine Land, el medio que inicialmente se ha hecho eco, que:



Lanzamos Google Instant en 2010 con el objetivo de proporcionar a los usuarios la información que necesitan tan pronto como sea posible, incluso mientras escribían sus búsquedas en dispositivos de escritorio. Desde entonces, mucha de nuestras búsquedas ocurren en móviles, con entradas e interacciones muy diferentes y restricciones de pantalla. Con esto en mente, hemos decidido eliminar Google Instant, por lo que podemos centrarnos en las maneras de hacer que la búsqueda sea aún más rápida y fluida en todos los dispositivos.

Básicamente, es una función que prácticamente nadie usaba, teniendo ahora menos sentido que antes al realizarse muchas de las búsquedas a través de dispositivos móviles. Eso sí, Google sigue manteniendo las sugerencias de búsquedas, de manera que aquellos que quieran obtener resultados sobre las mismas tan sólo tendrán que presionar cualquier sugerencia o presionar el botón Intro para obtener los resultados.

Ya sabemos que Google es muy dado a optimizar sus recursos acorde a la demanda, eliminando todos aquellos productos, servicios y características que no hayan tenido el respaldo suficiente de usuarios. Y Google Instant Search no es una excepción, de modo que desde hoy ya no será posible contar con esta histórica característica.