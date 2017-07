Las mejores campañas de marketing (X)

Sí, hemos llegado a la edición número diez de las mejores campañas de marketing digital de los últimos meses. Recordemos la primera de ellas, publicada hace dos meses y medio aproximadamente. Después de esa presentación, cada semana se ha montado un post engalanando a esas estrategias que integran un toque de cada característica indispensable para lograr el éxito, aunque la viralidad de las mismas no sea previamente estudiada. Y es obvio, no se puede saber con exactitud la magnitud que tendrá un anuncio en las redes, pero, sí se pueden preparar buenas campañas que muy probablemente serán vistas miles de veces justo después de su publicación.

Esperamos seguir mostrando los mejores mensajes publicitarios realizados por compañías y empresas de todo el mundo y sobre todas las categorías. Pero antes de hacerlo, no te puedes perder 5 de las mejores campañas que hemos encontrado en las redes y que presentamos a continuación. Echa un vistazo y analiza cada segundo del contenido.

“Not Alone”, de American Greetings

La infertilidad de las parejas y su lucha por tener hijos, es un tema muy duro para esas personas que llevan meses y meses intentándolo pero que, por diferentes motivos, no pueden concebir. La compañía American Greetings, ha realizado una estupenda campaña que lleva por nombre “Not Alone”, en la que se ve a una pareja que sufre por la infertilidad. Unos segundos antes de finalizar, una amiga de la protagonista femenina le regala una tarjeta con la siguiente frase: “No sé lo que estás sintiendo, pero estoy aquí para lo que necesites. No estás sola. Te quiero”. Una frase que a cualquiera le da en su punto débil.

La campaña hace ver que las tarjetas también se pueden regalar en fechas que no son de cumpleaños o días especiales. A pesar de que solo escuchamos un par de palabras a lo largo del vídeo, el mensaje transmitido logra su cometido con únicamente reproducir escenas. Su lanzamiento se produjo el lunes 10 del presente mes en aplicaciones como Facebook y YouTube. En menos de 72 horas, en Facebook ya superaba el millón de reproducciones, 6.000 veces compartido, 550 comentarios y 6.200 like. Por su parte en YouTube, en el mismo tiempo alcanzó las 50.000 visitas y 160 like.

“Game of Thrones Season 7: #WinterIsHere Trailer #2”, de HBO

Hace algunas semanas mostramos el primer tráiler oficial de la séptima temporada de una de las series más reconocidas de la actualidad: hablamos de Game of Thrones. Y si ese primer vídeo de la séptima temporada fue todo un éxito, el segundo en particular no podía terminar de manera diferente. Incluso, era de esperarse que este último obtuviera más visualizaciones, pues todos los fanáticos estaban más que locos por ver el primer capítulo que fue estrenado días atrás. Y si crees que el público de la serie va disminuyendo, te equivocas, ya que las tendencias dicen todo lo contrario.

A estas alturas de la vida, para HBO es pan comido emitir una estrategia publicitaria en las redes para dar a conocer su próxima entrega, ya que poco más de dos minutos le bastó para mostrar el contenido de primera clase que veremos en Game of Thrones. La campaña promocional en Facebook fue lanzada en el canal oficial de HBO el pasado 21 de junio, logrando poco más de 29,8 millones de reproducciones, 5.600 comentarios, 30.000 like y 19.000 veces compartido. Mientras que en YouTube, la campaña sobrepasó los 22 millones de visualizaciones, 265.000 like y 22.000 comentarios.

“Fantastical Journey – #AirNZSafetyVideo”, de Air New Zealand

Air New Zealand nos tiene acostumbrados a increíbles campañas publicitarias, y esta también es una de ellas. Para atraer el mayor público posible, en esta campaña se han valido de la participación del reconocido actor estadounidense Cuba Gooding Jr. y la actriz Katie Holmes, quienes se unen para mostrarnos un vídeo fantasioso y muy bien estructurado que hará que a cualquiera se le tripliquen las ganas de pagar un vuelo en la aerolínea para conocer los atractivos turísticos de Nueva Zelanda que nos muestran en el vídeo.

El sonido, la ambientación y los efectos se unen para crear un contenido que enlaza los consejos de seguridad con los lugares más hermosos de la nación oceánica. Si nos tocara premiar a la mejor publicidad digital del sector turístico de los últimos meses, Air New Zealand se llevaría el galardón en todas las categorías. Esta campaña fue lanzada en Facebook y YouTube el martes 11 de julio del mes actual, obteniendo en la primera aplicación más de 1,7 millones de reproducciones, 20.000 like, 5.800 comentarios y 10.700 veces compartido en una semana. Y para la segunda aplicación, superaron las 85.000 visualizaciones, 1.000 like y 240 comentarios en el mismo tiempo.

“Who Are The Homoschlepiens? Discover With Mayim Bialik”, de SodaStream

SodaStream es un equipo que puede preparar refrescos carbonatados desde el mismo hogar. Como parte de la promoción de este dispositivo, se ha creado una campaña estupenda que nos lleva a los primeros años de la vida, en donde los cavernícolas hacían parte del mundo. La famosa actriz norteamericana Mayim Bialik, es la protagonista principal del vídeo, y quien junto a un gigantón, le dan vida a la campaña publicitaria.

En lo personal, varias escenas de este comercial me han causado gracia, mucha gracia. Y vamos, ¿a quién no?, su actriz, Mayim Bialik, quien ya nos tiene acostumbrados a reírnos en la serie The Big Bang Theory, hace lo propio al enseñar un poco de historia a los niños que están presentes en la excursión por el Museo de Historia Anormal. Su salida en aplicaciones como YouTube y Facebook se produjo también el martes 11 del mes en curso. En YouTube, el vídeo superó los 5 millones de visualizaciones, 2.000 like y 400 comentarios en una semana. Y en Facebook, el vídeo fue posteado en el perfil de la misma actriz, quien ya alcanzó las 490.000 reproducciones, 16.000 like, 3.200 veces compartido y 800 comentarios en el mismo período de tiempo.

“HTC U11 – Capturing the Brilliant U”, de HTC

La firma taiwanesa HTC, ha ido creciendo y aumentando su popularidad en el sector tecnológico al fabricar dispositivos móviles que están a la talla de los principales teléfonos a nivel mundial. Y aunque su fama con las campañas de marketing digital no sean muy conocidas, esperamos sigan creando contenidos parecidos a los que verás a continuación, ya que con poco lograron hacer demasiado al mostrarnos distintos escenarios de la vida con el acompañamiento del HTC U11, un smartphone con especificaciones técnicas impresionantes y que le hacen la competencia a otros terminales de gama alta.

Si dice que la cámara del HTC U11 es actualmente una de las mejores del mercado, y la compañía se hace de esa característica para mostrarnos un par de bondades que nos puede ofrecer el equipo. La empresa publicó este vídeo en sus redes el pasado 16 de mayo en YouTube y Facebook, llegando a superar las 180.000 visualizaciones, 1.000 like y 250 comentarios, mientras que en Facebook alcanzó las 46.000 reproducciones, 300 like y 50 veces compartido.