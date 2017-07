Google lanza la cuarta y última versión previa para desarrolladores de Android O

Google acaba de lanzar la cuarta y última versión de la vista previa para desarrolladores de Android O, la próxima versión de su sistema operativo móvil. Con este lanzamiento se inicia la cuenta atrás para el lanzamiento final de Android O, previsto para finales de este verano.

Respecto a la nueva y última versión previa para desarrolladores, tan sólo se añade mejoras de rendimiento y estabilidad, sin cambios importantes, donde además la biblioteca de soporte de Android pasa a ser una versión estable.

Con ello, los desarrolladores podrán poner a prueba sus aplicaciones para que las mismas sean compatibles con la nueva versión del sistema operativo móvil de Android antes de que llegue su lanzamiento oficial, incluso si estas aplicaciones no van a incorporar ninguna de las nuevas funciones que llegará con la nueva versión.



De hecho, la nueva versión de Android no ofrecerá novedades revolucionarias, donde más bien se enfocará a mejorar muchas de las características disponibles, aunque también habrá otras novedades de menor calado, como el soporte de imagen en imagen, mejor uso de las baterías, etc.

Como es habitual, la nueva vista previa ya está disponible para Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player y el emulador de Android.