5 sitios web gratuitos para que envíes archivos de gran tamaño

Las bondades que nos ofrece el correo electrónico son incontables. Casi toda la información laboral, universitaria y de otros intereses personales se genera por ahí, pues podemos enviar y recibir correos que nos llegarán en segundos y sin costo alguno. Además, la seguridad de la nube siempre protege nuestros datos al máximo. Pero todas esas características cambian de color cuando hablamos de archivos de gran tamaño, ya que la plataforma no puede albergar la capacidad que estos pueden llegar a tener.

Aunque el envío de archivos de gran tamaño no es una necesidad diaria para muchos de nosotros, siempre es recomendable contar con una herramienta que nos pueda ayudar en cualquier momento donde necesitemos emitir o recibir extensa información. Así que si no cuentas con una, hemos traído 5 sitios en internet para que compartas sin límite de capacidad.

1. Flyred: Esta es una de las opciones más sencillas de la web, pues cuenta con un fácil apartado para el envío de documentos con una capacidad máxima de hasta 5 GB. Con tal solo añadir el archivo y el correo, se puede emitir la información. También, da la posibilidad de crear un link de descarga para bajar y compartir el archivo; todos con una duración tope de 10 días.

2. DropSend: DropSend es una herramienta que nos apoya con el envío de información de hasta 4 GB en su versión gratuita. Como está destinada mayormente para el sector empresarial, nada más nos permite emitir 5 envíos por mes. Funciona con el cifrado de seguridad AES de 256 bits y también posee una app para iPhone. Sus planes de pago van, desde 5 dólares con 15 envíos por mes, hasta 99 dólares con envíos ilimitados y otras opciones.

3. JumboMail: Si las alternativas anteriores no te sirven debido a que tienes información con mayor tamaño, entonces JumboMail es el sitio adecuado a tus necesidades. Permite enviar documentos de hasta 5 GB gratuitamente y hasta 20 GB a través de su versión de pago. Su intuitiva plataforma nos ofrece la posibilidad de saber el momento exacto en que el destinatario ha revisado nuestro archivo, enviar a destinatarios no revelados, subir información en modo enlace y más. El plan básico se sitúa en 12 dólares mensuales y no tiene límite de envíos.

4. 4shared: Para subir imágenes, vídeos, audios, o cualquier otro tipo de información, 4shared nos pone la solución sencilla y gratuita. Además de permitir la emisión de contenido, también ha sido diseñada para organizar en carpetas y eliminar todos los documentos mediante nuestra cuenta personal. Es importante destacar, que 4shared también está disponible en dispositivos móviles a través de su app para iOS y Android.

5. Transfer Big Files: Esta es otra página web que puede emitir archivos de hasta 20 GB de tamaño (disponible en la versión de pago). Al crear e ingresar tu cuenta, lo único que tienes que hacer es seleccionar la carpeta en los documentos de tu ordenador y poner el correo del remitente para que se pueda efectuar la transferencia de la información; esta está disponible por 5 o 10 días.