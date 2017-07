SoundCloud frena la iniciativa de archivado de sus contenidos por voluntarios

Después de que SoundCloud, la plataforma de alojamiento online de archivos de audio y temas musicales, despidiese al 40% de sus empleados y cerrase algunas de sus oficinas, y de que TechCrunch se hiciera eco de ello señalando que la compañía le queda suficiente dinero para seguir manteniendo el servicio durante 50 días, un grupo de voluntarios bajo el nombre de The Archive Team se han dispuesto a salvar el contenido disponible en la plataforma, por si la plataforma finalmente cerrase, para lo que han tratado de guardar 123,6 millones de pistas de audio y 900 terabytes de información.

Pero finalmente no va a ser posible ya que, como Jason Scott, coordinador de The Archive Team, señaló en su cuenta de Twitter, ha interrumpido la iniciativa señalando lo siguiente: “debido a una solicitud por SoundCloud, el archivo y almacenamiento de SoundCloud se termina inmediatamente”. Aún así, algunas personas desde Reddit tratan de guardar el máximo número de archivos posibles, siempre que tengan posibilidad de descargarlos y alojarlos por su cuenta. De hecho algunos de ellos han creado sus propios scripts.



El motivo por el que SoundCloud no quiere que se haga copias de los archivos que aloja, según declara un portavoz a Motherboard, es el siguiente:

SoundCloud se dedica a proteger los derechos y el contenido de los creadores que comparten su trabajo en SoundCloud. Pedimos al Equipo de Archivo detener sus esfuerzos ya que cualquier acción para tomar contenido de SoundCloud viola nuestros Términos de Uso e infringe los derechos de nuestros usuarios. Lo más importante es que la música y el audio de todos son seguros en SoundCloud. SoundCloud no se va a ir -no en 50 días, ni en 80 días o en cualquier momento en el futuro previsible

De esta manera, al igual que los fundadores de la compañía, el mismo portavoz considera en su comunicado que el servicio seguirá activo a lo largo del tiempo más allá de los 50 días que se le daba desde TechCrunch basándose en fuentes cercanas. En cualquier caso, será cuestión de tiempo ver si finalmente el servicio se vuelve viable o, por el contrario, como algunos temen, llegará el día en el que tengan que echar el cierre.