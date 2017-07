Samsung podría haber dejado de lado su proyecto de altavoz inteligente

De un tiempo a esta parte venimos oyendo hablar con cada vez más frecuencia de los conocidos como altavoces inteligentes. Alexa (de Amazon), Google Home (de Google) y HomePod (de Apple) son las apuestas de las principales compañías tecnológicas. A pesar de que se rumoreaba que Samsung podría unirse a la competición con un altavoces inteligente con Bixby (su asistente de voz) incorporado, todo parece indicar que la compañía habría cancelado estos planes.

Tal y como afirman desde The Korea Herald, Samsung habría decidido cancelar el desarrollo de un altavoz inteligente al considerar que no se trata de un mercado con demasiado potencial. Según un portavoz anónimo, la compañía no vería los altavoces inteligentes como dispositivos que vayan a capturar la atención de la gente. Además, afirma que el mercado coreano es demasiado pequeño para dar beneficios.

Se trata de unas declaraciones sorprendentes, ya que la compañía está haciendo mucho hincapié en extender el uso de Bixby entre los usuarios de sus terminales. Esto significa que con el paso de los meses Samsung contaría con datos de voz y feedback suficiente como para crear una alternativa sólida en caso de proponérselo. Por supuesto, es importante tener en cuenta que no se trata de una comunicación oficial, por lo que hay que tomarla con cautela y esperar a que el paso del tiempo nos confirme la noticia.

Fuente: Korea Herald.