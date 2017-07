ChargLess, una interesante funda cargador solar para iPhone

Siempre es un fastidio no poder aprovechar los teléfonos actuales al máximo porque sus baterías suelen agotarse rápidamente con cierto uso. Con ello en mente nace ChargLess, una interesante funda para teléfonos iPhone que permite no sólo su protección ante las posibles caídas ya que además cuenta en su parte frontal con un panel solar compuesto de una delgada película de células solares que permitirá su carga con cualquier fuente de luz.

Pero eso no es todo, ya que también incorpora una batería recargable de iones de litio que está situada en la parte trasera de la misma. Si no fuera suficiente, también contiene un bloqueador RFID para proteger la información disponible en las tarjetas guardadas. A este respecto, hay que señalar que ChargLess también está pensado para convertirse en una billetera al permitir guardar tarjetas de todo tipo e incluso algo de efectivo.



La verdad es que es bastante sorprendente todo lo que puede ofrecer ChargLess, aunque eso sí, de momento no está disponible para su venta. Los interesados en tener ChargLess para sus teléfonos iPhone deberán pasar primero por la campaña que la compañía desarrolladores tiene abierta en Indiegogo, una campaña de recién lanzamiento y con una duración de unos dos meses.

Actualmente tan sólo ha recaudado un 2% de la meta flexible fijada en los 50.000 dólares. Los patrocinadores, de conseguirse superar la meta, conseguirán aquellas recompensas escogidas este próximo mes de noviembre, las cuales serán enviadas en dicha fecha a cualquier parte del mundo.