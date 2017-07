Hangouts Meet estrenará en breve sencilla función de chat

Hangouts Meet, la nueva herramienta de videoconferencias empresariales integrada en G Suite, contará en breve con una sencilla función de chat en la que se podrán mantener conversaciones escritas durante las videoconferencias. Se trata de una función altamente solicitada desde que la herramienta fuese lanzada meses atrás.

Curiosamente, aún no se sabe absolutamente nada de Hangouts Chat, otra de las herramientas de comunicación empresariales para G Suite que pretende competir con servicios como Slack y que fue presentada al mismo tiempo.



De la función de chat en Hangouts Meet señalar que los mensajes de chat se pueden enviar y recibir en la web y en dispositivos móviles, mientras sólo se pueden recibir en dispositivos Chromebox for Meetings. Además, el historial de las conversaciones estará presente sólo durante la duración de cada videoconferencia, desapareciendo una vez termine la misma. La nueva función está pensada para no ser invasiva.

En el caso de la web, desde el mismo cajón que permite desplegar la barra lateral donde puede verse los intervinientes a las videoconferencias, se cuenta ahora con la pestaña de chat para acceder una sencilla interfaz para que los intervinientes puedan escribir sus mensajes en tiempo real.

Paralelamente, también se puede abrir la interfaz de la función de chat al presionar cualquier notificación que se reciba, que ahora estará situado en la parte inferior derecha. Google estima que a lo largo de estas dos semanas siguientes debe estar disponible para todos los usuarios de G Suite.