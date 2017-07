Google lanza Hire, una plataforma para ayudar a contratar personas

Google dejó escapar “sin querer” algunas imágenes de Hire, su servicio de apoyo para Recursos Humanos, hace algunas semanas, y hoy lo ha hecho oficial.

Disponible en hire.google.com, es un nuevo servicio que permite que las empresas puedan gestionar mejor su proceso interno de contratación. Ofrece un servicio de seguimiento de solicitantes e integra sus funciones con G Suite, para mejorar la comunicación entre la compañía y los candidatos.

El objetivo es no perder el progreso a través del proceso de entrevista, y para ello cuenta con herramientas que ayudan a filtrar y seleccionar candidatos a sus puestos de empleo. Podemos comunicarnos con los candidatos vía gmail, programar las entrevistas en Google Calendar, donde se registrarán más detalles sobre el programa de entrevistas completo y en qué preguntas cada entrevistador debe enfocarse, permitirá el seguimiento de cada candidato para después analizar y visualizar los datos en spreadsheets, hacer software de reclutamiento intuitivo para el negocio y más.

A principios de este año, Google lanzó Google for Jobs y su función de búsqueda de empleo en Google Search, lo que deja claro que apuesta por el sector. Quieren ayudar a los solicitantes de empleo a encontrar el trabajo adecuado para ellos, y ahora crean la herramienta del otro lado, la que usarán los departamentos de recursos humanos de la empresa.

De momento no hay ninguna aplicación en sus plataformas que ayude a las compañías a gestionar la publicación de puestos de trabajo (lo que se hace en sitios como Infojobs, por ejemplo), y parece ser que no tienen pensado hacerlo: quieren asociarse con plataformas ya existentes, no sustituirlas.

Hire y G Suite trabajarán juntos para que los profesionales de recursos humanos no pierdan tiempo con burocracia y puedan concentrarse en lo que mejor saben hacer: identificar talentos.

De momento solo está disponible en Estados Unidos