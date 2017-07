Scope, un bot para identificar canciones a partir de fragmentos de las letras

De un tiempo a esta parte ha aumentado enormemente la popularidad de los bots, herramientas desarrolladas para facilitarnos diferentes tipos de tareas. En esta ocasión nos ha parecido interesante hablar acerca de de Scope, un robot que identifica canciones a partir de fragmentos de las letras de los títulos a través de Messenger (Facebook).

El funcionamiento del robot es extremadamente sencillo. En concreto, solo tenemos que enviarle un mensaje vía Messenger escribiendo “Scope” seguido de parte del fragmento de las letras del título. Por ejemplo, Scope with or without you. A continuación, el bot del que os hablamos nos responderá con los detalles acerca del resultado más probable. En caso de que se haya equivocado tan solo tenemos que contestar con la palabra “wrong” para que vuelva a indicarnos una sugerencia.

En caso de que conozcamos el nombre del cantante os recomendamos incluirlo en vuestra consulta, ya que aumentará enormemente las probabilidades de éxito de Scope. Aún así, después de haberlo estado probando podemos afirmar que su funcionamiento es bastante correcto. Una vez hemos tenido el resultado que estamos buscando, el bot nos permitirá escuchar la canción deseada proporcionándonos enlaces de YouTube, Spotify, iTunes, etc.

Llegados a este punto no podemos negar la utilidad de Scope, que nos ayudará enormemente a la hora de averiguar cuál es la canción que no podemos dejar de tararear. Si os ha llamado la atención podéis probar su funcionamiento a través del siguiente enlace.