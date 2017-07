4 herramientas para crear y guardar notas desde el navegador

Si trabajas frente a un ordenador y no cuentas con una herramienta específica de toma de notas, es más que probable que al final del día termines con el el escritorio lleno de documentos con cosas pendientes de hacer. Por esta razón resulta interesante utilizar herramientas centradas en la creación y gestión de notas. A continuación os recomendamos cuatro de las mejores alternativas, algunas de las cuales cuentan incluso con funciones colaborativas.

Una de las alternativas más simples e intuitivas es My Text Area, con la que podemos crear nuestras propias notas sin salir del navegador. Si nos centramos en sus posibilidades, My Text Area nos permite escribir en texto plano, eliminar el formato de un fragmento de texto y contar las palabras y caracteres que vamos escribiendo. Además de lo anterior, la herramienta es compatible con la tecla tabulador. Por supuesto en todo momento podemos grabar nuestros avances para no perder nuestro trabajo. Totalmente recomendable.

Sin duda, la herramienta más simple de todas es Type Here, cuya interfaz podéis ver en la imagen superior. Su funcionamiento es extremadamente sencillo, ya que solamente tenemos que ir introduciendo el texto en la ventana de la página. No importa cuántas veces cerremos el navegador, ya que nuestras notas seguirán ahí cuando accedamos. Aún así, es importante tener en cuenta que solo podremos acceder a las mismas si utilizamos el mismo navegador cada vez.

Uno de los principales puntos fuertes de Nooot es su aspecto colaborativo, ideal si necesitamos contar con una herramienta que nos permita compartir las notas que vayamos creando. Su funcionamiento es bastante intuitivo: solo tenemos que redactar la nota y añadir un título (key phrase). Por supuesto, podemos crear tantas notas diferentes como queramos. Muy útil en el entorno laboral.

Otra alternativa minimalista es a5, cuyo objetivo es ayudarnos a recordar cosas que se nos ocurren mientras navegamos por Internet. Su uso es de lo más simple. De hecho, ni siquiera hay un botón “guardar” con el que almacenar el estado de la nota, ya que el proceso se lleva a cabo automáticamente a medida que vamos añadiendo texto. Sin duda, merece la pena echarle un vistazo.