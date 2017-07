¿La tecnología afecta nuestro sueño?

Es cierto que la dependencia tecnológica nos ha ayudado a llevar una rutina más fácil en todos los sentidos. Los equipos electrónicos hacen que muchas de las tareas más difíciles se conviertan en pasos de principiantes. Pero como todo lo bueno contiene algo contrastante, no es necesario ser un especialista del cerebro y el sueño para entender que la tecnología tiene mucho que ver en el tema de las horas de descanso, llegando las pantallas de estos dispositivos a afectar mucho más de lo que pensamos.

Para tratar de entender un poco como funciona el sueño, tenemos primero que hablar desde el punto médico, ya que esta es una necesidad humana que funciona por medio del ritmo circadiano. Mediante este reloj, es que se regulan diversas funciones del cuerpo, levantarnos y acostarnos, por ejemplo. El ritmo circadiano es controlado por receptores del cerebro que son activados por la luz del sitio en donde nos encontramos, ya que si todo está apagado y oscuro, el cerebro asimila que es hora de dormir, y si todo está iluminado, que es hora de levantarse.

Ahora, si unimos la tecnología con las horas de sueño, observaremos que la luz de las pantallas de los dispositivos son los causantes de que un equipo afecte nuestras horas de descanso nocturno. El problema radica en que en nuestra habitación tenemos la televisión, el PC o tablet, y claro, el móvil a todas horas; esto a su vez, hace que el cerebro se confunda al pensar que aún es de día y que no es hora de dormir.

Los últimos estudios y sus impresionantes cifras

Según los últimos estudios realizados por la National Sleep Foundation, se ha afirmado que un 60% de la población con edades comprendidas entre los 13 y los 65 años de edad tienen problemas conciliar el sueño. Y también se ha conocido, que el 95% de los encuestados afirma que usa el smartphone o cualquier dispositivo electrónico antes de dormir, ¿coincidencia? Pues no lo es.

En mi caso, ha pasado que quiero dormir, pero la tentación de ver las publicaciones y mensajes en mi móvil no me deja, y gracias a ello, no puedo descansar lo suficiente para comenzar un nuevo día con todas las ganas desde que me levanto hasta que vuelvo otra vez a la cama.

Algunos de los problemas que puedes tener si no descansas lo suficiente

Muchos piensan que el dormir lo suficiente o excederse un poco en ello es sinónimo de pereza o innecesario, pero si no cumples con esta regla podrías estar padeciendo de alguna de estas enfermedades:

Enfermedades cardiovasculares.

Obesidad.

Depresión.

Diabetes.

Pérdida de memoria que se presentaría en algunas ocasiones.

Cómo mejorar la independencia de la tecnología antes de dormir

Se ha confirmado que leer un libro por unos minutos, escuchar un par de temas relajantes, dormir como mínimo 7-8 horas, dejar de utilizar cualquier dispositivo por un par de horas antes de dormir y escribir y tomar notas en un cuaderno, puede ayudarnos a descansar eficazmente. Incluso, algunos de los emprendedores más importantes (Bill Gates, Jeff Bezos, Bret Taylor, entre otros) afirman que el dormir bien les ha ayudado significativamente a lograr todos sus éxitos laborales.