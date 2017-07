Kunkun Body, el aparato que nos avisa si olemos mal

Las personas que, por falta de higiene o por algún tipo de enfermedad, emiten olores desagradables, muchas veces no son conscientes del problema, y con poca frecuencia son avisados directamente por otros. La nariz del sujeto en cuestión ya se ha acostumbrado a tales emisiones, por lo que para él (o ella) no hay ningún tipo de problema, mientras el resto del mundo intenta no acercarse demasiado.

Ahora en Japón presentan un invento que puede ayudar a la sociedad como un todo: un gadget que avisa si detecta malos olores corporales.

La empresa fabricante, Konica Minolta , indica que se han concentrado en los olores de las axilas, de los pies, de la cabeza y de detrás de las orejas. Solo tenemos que acercar el aparatito a la zona deseada y ver la información en el móvil conectado, tal y como se muestra en el vídeo:

Por poco más de 200 euros, este aparato detecta olor de sudor y de grasa corporal, y muestra el nivel en la aplicación especialmente diseñada para ello. El objetivo es transformarlo en un sensor imprescindible para las personas antes de salir de casa, aunque está claro que una ducha obligatoria siempre será un método mucho más efectivo, en Japón o en cualquier lugar del mundo.

Por “desgracia” solo se venderá en Japón, y aún no está en el mercado, llegará a finales de año.