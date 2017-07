Facebook estaría desarrollando unos cascos de Realidad Virtual completamente autónomos

Hasta ahora, para disfrutar de la Realidad Virtual había que contar con unos cascos a los que hay que integrar el propio teléfono móvil o bien disponer de unos cascos completos conectados a un potente ordenador.

Facebook quiere que la Realidad Virtual esté al alcance de cualquiera y para eso está desarrollando unos cascos de Realidad Virtual completamente autónomos, donde no dependan ni de teléfonos y de ordenadores, y que podrá llegar a costar unos 200 dólares, según ha podido conocer Bloomberg en base a fuentes cercanas a su desarrollo.

Si bien por el momento el diseño y características no están completamente definidos, sí que se conoce en base a dichas fuentes que el dispositivo vendría a ser una versión más compacta que Rift y más ligero que los cascos Gear VR de Samsung. La idea es que los usuarios puedan comenzar a usar el dispositivo de la misma manera que pueden comenzar a usar sus teléfonos una vez lo saquen de la caja.



Acorde a Bloomberg, Facebook quiere popularizar la Realidad Virtual como Apple Inc popularizó en su momento los teléfonos inteligentes. El dispositivo sería fabricado por Xiaomi, existiendo una versión especial para china bajo la marca Xiaomi y una versión internacional bajo la marca Oculus. En un principio no integrará tecnología de seguimiento de posición aunque sí que podría estar disponible en versiones futuras.

Si bien, el nuevo dispositivo no sería tan potente con Rift, sí que permitiría juegos inmersivos, visualizaciones de vídeos, e incluso usar redes sociales. Para ello contaría con un procesador móvil Snapdragon, de Qualcomm.

Ninguna de las compañías involucradas en la información han querido hacer comentarios al respecto. El dispositivo sería presentado a finales del presente año y se lanzaría comercialmente a inicios del próximo.