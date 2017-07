Ya podemos instalar Ubuntu desde la tienda oficial de Windows

Windows Store tiene un invitado nuevo: Ubuntu, una de las distribuciones de linux más populares en todo el mundo.

Así es, algo que parecía imposible hace algunos años, hoy es una realidad: Windows abre las puertas a Linux sin miedo, como una app oficial que podrá incluso instalarse desde su nuevo Windows 10 S, sistema operativo que no permitirá la instalación de ninguna aplicación que no esté en la Windows Store.

Ya dijeron que lo harían en la conferencia para desarrolladores Build 2017, pero hasta hoy no era posible ver la aplicación dentro de la tienda oficial. Ahora le tocará el turno a SUSE Linux y Fedora, otras dos distribuciones que también tendrán espacio en la Windows Store, lo que permitirá que podamos ejecutar utilidades desde la linea de comandos de Linux sin necesidad de salir de Windows.

El objetivo no es permitir a los usuarios que borren Windows para poner Linux en su lugar y sí ofrecer la posibilidad de ejecutar procesos y aplicaciones y compartir archivos y hardware con Windows, algo necesario para quien trabaja en redes de ordenadores con diferentes características.

Para instalarlo solo tenemos que ir al panel de control y acceder a la opción del menú “Turn Windows features on or off”, donde veremos la opción “Windows Subsystem for Linux”, que permitirá ejecutar ubuntu después de reiniciar.