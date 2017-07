Twitter lanza filtros avanzados para silenciar notificaciones de ciertos tipos de cuentas

Twitter, en su afán de posibilitar que los usuarios se encuentren cómodos y participen abiertamente en su plataforma, sigue añadiendo nuevas características para que los usuarios tengan más control a la hora de enfrentarse a posibles situaciones desagradables como consecuencia del mal uso que suelen hacer usuarios maliciosos que suelen abrir cuentas falsas para generar molestias y perjuicios.

A este respecto, acaba de introducir los filtros avanzados para posibilitar que los usuarios puedan silenciar notificaciones vinculadas a ciertos tipos de cuentas.

Como podemos leer en su nuevo apartado en página de soporte, los usuarios pueden silenciar notificaciones de cuentas nuevas a las que no se hace seguimiento, cuentas a las que no hay seguimiento entre ambas partes, cuentas que no se hace seguimiento, cuentas (que no se siguen) que hacen uso de la imagen de perfil predeterminada, cuentas (que no se siguen) que no tienen una cuenta de correo electrónico confirmada, y por último a cuentas (que no se siguen) que no tiene el número de teléfono confirmado.



Para ir a la sección de los filtros avanzados y marcar aquellos tipos de cuentas de los que se quieren silenciar sus notificaciones, los usuarios pueden acudir tanto a través de la aplicación móvil oficial de Twitter para Android e iOS como a través de la versión web.

De esta manera, los usuarios disponen ahora de más control para que puedan participar en la plataforma con las menores molestias posibles generadas por usuarios que se encuentran tras las cuentas abiertas con fines maliciosos.

Estos nuevos filtros avanzados se suman a otras herramientas que Twitter ha ido lanzando, como la posibilidad de denunciar contenidos ofensivos, la posibilidad de silenciar tweets con palabras específicas, entre otras muchas.