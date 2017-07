Las mejores campañas de marketing (VIII)

El núcleo de todas las empresas está en ofrecer el mejor producto o servicio del sector en el mercado. Esa genética e identidad de la marca, tiene que estar representada principalmente en la imagen de cada línea de productos, pues esa primera impresión puede abrir millones de puertas, aunque también las puede cerrar si no se hace con los parámetros adecuados.

A lo largo de 7 semanas, todos hemos visto los mensajes publicitarios de compañías que vapulean a sus mayores competidores. Campañas publicitarias que muchas veces no necesitan millones en presupuesto para alcanzar millones de visitas. No es fácil ser el encargado de crear la estrategia que promocione el servicio ofrecido por un startup o una multinacional, pero cuando se unen esfuerzos y creatividad, no hay obstáculos para recibir miles de reproducciones y ventas. Aquí verás algunos ejemplos.

“#BuyMyVitara”, de Eugene Romanovsky

¿Crees que lo nuevo y lo último en el mercado es lo único que vende? Pues os informamos que no es así, y aquí tenéis la prueba de ello. Eugene Romanovsky es un ciudadano ruso que cuenta con un canal en YouTube sobre diferentes temáticas. En esta oportunidad, ha decidido lanzar una campaña de pura creatividad para buscar vender su automóvil, una Vitara Suzuki del año 1996. Lo interesante de ella no es ver el modelo, sino la manera en que lo promociona, pues hablamos de un vídeo 100% editado y con efectos que cualquiera confundiría con los utilizados por las compañías más famosas en la industria automotriz.

En el vídeo, vemos como la Vitara sobrepasa las condiciones más difíciles para llegar a su destino; y ese destino es poder llegar a venderse. Esta campaña se dio a conocer el 12 de abril del año en curso, fecha en donde ha superado los 5 millones de reproducciones, 39.000 like y 1800 comentarios. La pregunta del millón de euros, ¿Saldrá algún comprador que haya sido hipnotizado por los efectos y contenido del vídeo?

“Tráiler oficial de Inhumans”, de Marvel

El cambio repentino que ha tenido esta entrega, pues se suponía que sería una película y no una serie, no ha jugado para nada en contra de ella misma, todo lo contrario, pues los fanáticos de los títulos de Marvel igualmente esperan con ansias el estreno de esta serie. Según lo visto en las primeras impresiones de su tráiler oficial, podemos observar personajes como Maximus, Medusa, Black Bolt, Gorgon, Triton, Cristal, y hasta Lockjaw, el “pequeño” canino.

La familia real de los Inhumans ha llegado a la tierra proveniente de otra galaxia, pero eso no les ha servido de nada para evitar llegar también con los conflictos de su viejo hogar. Tan solo un par de minutos le ha bastado a la compañía desarrolladora para deslumbrar a todos sus seguidores, quienes esperan más contenido del próximo título que será estrenado el 1 de septiembre.

Entretanto, la campaña fue lanzada en Facebook y YouTube, llegando a superar los 8,5 millones de reproducciones, 4.000 like, 2.300 veces compartido y 350 comentarios en la primera aplicación, mientras que en YouTube alcanzó los 6,8 millones de visualizaciones, 66.000 like y 15.400 comentarios desde su emisión el pasado 29 de junio. También, Marvel no se queda atrás en Twitter, red social en donde un vídeo de unos 30 segundos superó los 2.600 like y 1.750 retweets.

“The Roger Effect”, de Nike

Por primera vez, hemos decidido publicar dos campañas de la misma compañía en los post de las mejores campañas de marketing, pero verdaderamente se lo han ganado. En el ámbito deportivo, esta es una de las mejores campañas publicitarias que he visto en las redes durante los últimos meses, ya que se presenta un cambio repentino en el contenido del vídeo.

La campaña nos ubica en una arena de tenis con una de las estrellas de ese deporte, Roger Federer. Al inicio, todo pinta como lo que comúnmente vemos en un partido de esta disciplina deportiva: silencio en cada set, celebración en los puntajes, etcétera. En cada toma va cambiando la actitud y las sensaciones emocionales de las personas, pero a partir del segundo 50, parece una estampida y un maratón entre todos los espectadores para llegar a otras canchas y jugar al estilo del tenista suizo.

El vídeo fue lanzado el 29 de junio del presente año en YouTube y Facebook, llegando en menos de una semana a superar los 4,5 millones de visualizaciones, 1.000 like y 65 comentarios. Por otro lado, en Facebook fue superado el millón de reproducciones, 13.000 like, 8.500 veces compartido y 700 comentarios en el mismo período de tiempo.

“Death Note | Tráiler Principal”, de Netflix

¡Sí, otra vez con Netflix!, pero en esta ocasión traemos una nueva producción por parte del rey del streaming. Promocionando su nueva historia con dos minutos de contenido mostrando algunos de los momentos más importantes, la compañía estadounidense nos ha dejado con el trago amargo al no montar más escenas de su nuevo título, el cual, deja a todos con intrigas y ganas de verlo sin pensarlo dos veces. En el tráiler principal, vemos a un joven que se encuentra un libro con extraños poderes para exterminar a aquellas personas que no merecen vivir. Death Note está basada en el famoso manga japonés, y es otra de las series en las que Netflix pega el éxito sin mucho trabajo.

Para hablar de números, no tenemos que hacer referencia a días ni semanas, ya que la emisión de esta campaña salió en Facebook y YouTube el pasado jueves 29 de junio. Es impresionante la viralidad del vídeo, ya que en la primera aplicación alcanzó las 760.000 reproducciones, 13.000 like, 6.500 veces compartido y 3.400 comentarios en menos de dos horas, ¡sí, en menos de dos horas! Ahora, en menos de una semana superó los 12 millones de visualizaciones, 28.000 veces compartido, 38.000 like y 9.800 comentarios en Facebook, mientras que en YouTube fueron superados los 2,3 millones de reproducciones, 35.000 like y 16.000 comentarios en la misma semana en la que fue publicada la campaña.

“Amazon Mother Leiomy, #betrue collection”, de Nike

El mes del orgullo LGBT ha pasado, pero lo que queda es el mensaje transmitido por cientos de organizaciones para apoyar la igualdad de género; y una de esas multinacionales es la firma norteamericana Nike. Como parte del lanzamiento de la nueva colección Be True, la empresa ha decidido contar con la participación de Leiomy Maldonado, una bailarina puertorriqueña transgénero. En el vídeo, vemos como la protagonista ejecuta un baile de estilo voguing mientras que con un mensaje clave insta a la igualdad entre sexos.

El vídeo ha sido presentado en el canal oficial de YouTube de la bailarina transgénero el pasado 22 de junio. Desde esa fecha, la campaña ha obtenido más de 61.000 reproducciones, 750 like y 100 comentarios.