Buscador de Google muestra resultados de sitios Torrent en carrusel destacado

En google.com ya existen los resultados destacados en modo carrusel desde hace tiempo, pero parece que la polémica se ha instalado cuando los resultados de buscadores de contenido pirata han aparecido con el mismo formato.

Informan en TorrentFreak que, en algunas zonas, ya aparecen los resultados tal y como se muestra en la captura superior. Al buscar por “best torrent sites” o “torrent sites”, aparecen conocidos buscadores de contenido pirata de forma destacada, con logo incluido, de forma que cuando se pulse en alguno de ellos aparecerán resultados de búsqueda relacionados con la marca.

El motor de búsqueda muestra los nombres de sitios como RARBG, The Pirate Bay y 1337x, aunque es importante recordar que este carrusel no es generado manualmente por un grupo de profesionales de Google, son hechos por algoritmos, por lo que seguramente la lista no ha sido creada con el objetivo de plantar cara a los derechos de autor.

Recordemos también que los sitios en cuestión, aunque todos asociamos a contenido pirata, solamente muestran archivos torrent con lo que los usuarios comparten, por lo que en muchas ocasiones es difícil definir si la web comete un delito o simplemente indexa contenido.

Está claro que los algoritmos y la inteligencia artificial no distingue entre fuentes autorizadas y no autorizadas, aunque seguramente en Hollywood se encargarán de recordarlo para que este tipo de carrusel no aparezca más.