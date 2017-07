Spotify prueba el nuevo modo de conducción en su app

En las últimas horas, un pequeño grupo de usuarios se han encontrado con una nueva característica experimental en Spotify en dispositivos Android.

Se trata del nuevo modo de conducción que permitirá adaptar la interfaz de usuario de Spotify para evitar distracciones al volante a todos aquellos que usan la aplicación para escuchar música mientras están conduciendo. Hasta ahora, esta característica experimental estaba sólo en manos de los empleados de la plataforma de streaming.

Acorde a las capturas publicadas por el usuario de Reddit Chris54721, el nuevo modo de conducción, una vez habilitado, agrandará los botones de avance y retroceso, se incluye un micrófono para solicitar por voz la reproducción de canciones, y además, la propia app avisará del próximo tema a reproducir, lo que evitará que los conductores dejen un instante la mirada hacia la carretera para consultar la pantalla.



Obviamente, Spotify aún no ha hecho comentarios oficiales al respecto, de manera que no se sabe si finalmente la nueva característica llegará finalmente a todos los usuarios o acabará en el montón de características experimentales que finalmente no han visto la luz. En caso de llevarla a todos los usuarios, se desconocería igualmente la fecha prevista para su lanzamiento.

Eso sí, sería interesante que esta característica llegue a todos los usuarios, y con ello, poner su granito de arena evitando distracciones en la conducción. En cualquier caso, será cuestión de esperar para saber que pasará finalmente con el nuevo modo de conducción.