Los 3 mejores móviles para los viajeros todoterreno

¿Qué móvil es mejor para llevar de vacaciones?

No es lo mismo una escapada urbanita que otra de aventura. Si esta última es la opción elegida para tus días libres, necesitas un Smartphone todoterreno y preparado para todo. Llevarse el móvil de vacaciones o de viaje tiene sus riesgos, sobre todo si has hecho una inversión importante en uno de los últimos modelos y lo has elegido con otra idea en mente, quizás por su diseño o por su cámara.

Eso hace que en viajes esporádicos en los que su uso va a ser distinto puedas plantearte otra alternativa, y es ahí donde entran algunas recomendaciones que precisamente toman en cuenta esos factores en los que la resistencia o su autonomía de batería son importantes cuando uno sale a entornos “agrestres”.

Afortunadamente, en el segmento de los smartphones hay tanta competencia que estos nichos de mercado específicos también están muy bien cubiertos, así que si estás buscando alguno de esos móviles todoterreno con los que estar tranquilo en vacaciones o en viajes a sitios “distintos”, atento a estos 3 smartphones preparados para (casi) todo que hemos encontrado en el metabuscador Skyscanner.

CAT S60

Puede que no conozcáis este teléfono, pero quizás el fabricante sí os suene. Se trata de Caterpillar Inc, una firma que lleva décadas fabricando maquinaria de construcción y que se dio cuenta de que los trabajadores de este sector necesitaban teléfonos especialmente resistentes.

No había propuestas suficientemente interesantes en el mercado, así que se lanzaron a producir su propia familia de móviles ultra resistentes. El CAT S60 es uno de sus últimos modelos.

Es cierto que es más modesto en especificaciones que los smartphones de última generación que vemos a menudo, pero lo que sacrifica en prestaciones lo aporta en durabilidad y resistencia.

Se trata de un móvil con pantalla de 4,7 pulgadas 720p, cámara de 13 Mpíxeles, un Qualcomm Snapdragon 617, 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad ampliables vía MicroSD. Es también un móvil “gordito”, pero es que en esos 12,7 mm de grosor encontramos una protección asombrosa con certificaciones IP68 de resistencia al agua y al polvo y también una certificación militar que garantiza que será difícil que deje de funcionar.

Atentos, porque incluye un sensor térmico de imagen, e incluso, cuenta con un sistema que “seca” los altavoces cuando sumergimos el móvil en el agua.

Otra característica llamativa de postre: la herramienta “Location Alert” permite enviar mensajes de socorro en los que se incluye nuestra localización a contactos de emergencia. Lo podéis encontrar por 599 euros.

Spot Global Phone

Si lo que te va es viajar a sitios inhóspitos en los que la cobertura en el móvil es una ilusión, atento a este otro modelo: el Spot Global Phone es un teléfono que ofrece comunicación vía satélite. Eso hace que no necesites tener redes 3G o 4G cerca para comunicarte con quien quieras, porque gracias a esta tecnología seguirás pudiendo contactar con ellos a través de esa alternativa tan especial.

El Spot Global Phone, no obstante, sólo es para eso. Parece de hecho un móvil de hace una década por su diseño y prestaciones: tenemos teclado físico, minipantalla LCD monocroma, además de una antena desplegable que es la que precisamente permite recibir y enviar señales al satélite.

Nada de cámaras de última generación o de conectividad WiFi: el teléfono está hecho para que puedas hablar desde virtualmente cualquier parte del mundo. Esas prestaciones incluyen la suscripción a una cuota de llamadas o bien a un servicio prepago que nos permitirán utilizar el servicio cuando lo necesitemos.

No es un móvil barato o fácil de encontrar, pero si aprecias estas prestaciones seguro que te resulta interesante. En distribuidores especializados ronda los 570 euros.

Ulefone Armor

En este nicho de mercado también hay alternativas económicas, y una de las más interesantes la tenemos en los Ulefone Armor, un móvil de este fabricante chino que cuenta con una carcasa protectora especialmente diseñada para resistir a golpes y rayaduras.

En su interior contamos con un procesador octa-core de MediaTek, 3 GB de RAM, 32 GB de capacidad ampliables vía MicroSD, una batería de 3.500 mAh y una cámara de 13 Mpíxeles en la parte posterior, además de otra característica de interés: es un modelo Dual SIM.

La pantalla de 4,7 pulgadas 720p lo haría algo más compacto si no fuera porque precisamente su carcasa protectora aumenta esas dimensiones. Esa protección especial contra el agua y la certificación IP68 sí que lo protegen realmente si nos sumergimos con él, pero también podremos someterlo a abrasiones, polvo, contorsiones o aventuras en el barro: teóricamente, lo aguanta todo y puede funcionar entre -40 °C y 80 °C. Incluso cuenta con un botón SOS especial en el lateral si te encuentras en apuros.

Es posible encontrarlo por 135 euros en tiendas que como GearBest exportan este modelo a todo el mundo

