Google financia proyecto de generación automática de noticias locales

Google, a través del Digital News Initiative (DNI), su plataforma que promueve, en colaboración con medios europeos, el estímulo para la innovación en medios digitales, ha puesto sobre la mesa la cantidad de 622,000 libras para financiar el proyecto de la agencia de noticias Press Association (PA), del Reino Unido.

En dicho proyecto se hará uso de la Inteligencia Artificial para la generación automática de noticias locales para ponerlas a disposición de medios ya asentados, editores independientes y blogueros locales, según apunta PA.



Este proyecto, llamado Reporters and Data and Robots (RADAR), tiene previsto su lanzamiento durante el próximo año, y no sólo contará con sistemas automatizados que se beneficiarán del uso de fuentes abiertas para la generación automática de contenidos para diferentes áreas, ya que también integrará a periodistas humanos que se encargarán de llevar a cabo las automatizaciones, de modo que se combinará la experiencia editorial y la automatización para la generación de flujos de contenidos de noticias locales.

Pete Clifton, de la PA, señaló a la BBC que los periodistas cualificados seguirán siendo vitales, pero que gracias al poder de la Inteligencia Artificial, se podrán escalar para generar un volumen de noticias locales que sería imposible proporcionarlas de forma manual.

Con ello se quiere potenciar a los medios locales ofreciéndoles contenidos generados automáticamente en un momento en el que los medios manejan presupuestos más bajos pero a su vez existe una creciente demanda de contenidos de noticias locales