¿Es Keepers la solución para controlar el móvil de nuestros hijos?

Existen muchas soluciones que prometen seguridad en la vida digital de nuestros hijos, desde las que bloquean la instalación de diversas apps a las que monitorizan todo lo que entra y sale de móviles y tabletas de otras personas, pero hoy hablaremos de una especialmente interesante: Keepers.

Se trata de una aplicación para android y iOs que dice usar la inteligencia artificial para detectar textos “peligrosos”. Identifica frases que pueden causar problemas, insultos realizados, amenazas, intentos de huir de casa… se encarga de estar atenta a todo lo que entra y sale de apps como whatsapp o facebook, con capacidad también de leer SMS, apps de Google, twitter, instagram y otras.

La idea es sencilla: cuenta con una base de datos de palabras clave y con algoritmos que identifican conversaciones que pueden tener un final peligroso. Es capaz de enviar alertas a los padres si hay una charla con un criminal, o de avisar a los mismos en caso de que nuestros hijos estén planeando alguna salida no autorizada robando las llaves del coche.

Los padres instalarán la app en el móvil de los hijos, y éstos no podrán verla ni borrarla, pero serán espiados constantemente. La app se encargará de ir avisando a los padres cada vez que se detecte algo “raro”.

Funciona solo en inglés, ya que el sistema de detección de palabras clave no es compatible con otros idiomas, pero la pregunta que dejamos no es si podemos o no podemos usarlo, es: ¿es esta la solución? ¿espiar constantemente a nuestros hijos?