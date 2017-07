Site Relic, herramientas gratuitas para medir el rendimiento de un sitio web

Site Relic tiene un conjunto de herramientas que nos permiten medir el rendimiento de nuestro sitio web. Entre ellas, encontramos un recurso para medir la velocidad de nuestro sitio, en diferentes dispositivos.

Solo tenemos que escribir la URL de nuestro sitio web, escoger si deseamos hacer el test para medir la velocidad en un dispositivo móvil o es un escritorio.

El resultado nos arrojará una serie de datos en diferentes gráficos, para que podamos analizar los diferentes factores que podrían afectar el rendimiento de nuestro sitio web.

Un detalle interesante es que nos permite escoger diferentes ubicaciones para testear la velocidad de nuestro sitio en diferentes partes del mundo.



Site Relic dispone de 15 herramientas más para complementar la información que nos arrojó esta primer propuesta. Podemos por ejemplo, tener una captura de pantalla de cómo se ve nuestra web en diferentes regiones.

Todas las herramienta son gratuitas, y no necesitamos crearnos una cuenta para poder utilizarlas. Y si buscamos otras opciones para medir el rendimiento de un sitio web, no hay que olvidar la herramienta gratuita de Google, Test My Site, que comentamos en un artículo anterior.

También cuenta con una serie de variables y tips para analizar y potenciar el rendimiento de cualquier sitio.