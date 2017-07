Samsung también está desarrollando su propio altavoz inteligente

Ya hemos indicado que los altavoces inteligentes aspiran a ser los sustitutos de los teléfonos fijos. En los últimos tiempos hemos visto crecer la familia de altavoces Echo de Amazon, que usan a Alexa como asistente digital. Además también se encuentra Google Home por parte de Google y próximamente entrarán en el mercado Invoke, desarrollado por Harman Kardon y que integrará el asistente Cortana, de Microsoft, y Apple HomePod, cuyo lanzamiento será más adelante, este próximo mes de diciembre.

Pues bien, Acorde a un informe de The Wall Street Journal, Samsung también está trabajando en el desarrollo de su propio altavoz inteligente, el cual integrará a Bixby como sus asistente virtual. De momento sólo se sabe que lleva el nombre en clave Vega sin que por el momento se conozca más al respecto, ni sus características ni fechas de lanzamiento. Con ello, desde Samsung se pretende expandir a Bixby más allá de los dispositivos móviles, como prometieron en su momento, donde quieren integrarlo en todo tipo de electrodomésticos posibles.



Con Vega, los usuarios podrán realizar acciones similares a los que se puede hacer en otros altavoces inteligentes mediante comandos de voz. Quizás aún deba mejorar el propio asistente virtual, cuyo retraso se debe a que aún no se maneja bien con el inglés, motivo que provocó diferentes retrasos para su lanzamiento donde de hecho todavía no está disponible en los principales mercados.

Señalar que no es la primera vez que Samsung trabaja en el desarrollo de altavoces inteligentes, aunque por el momento ha ido descartando todos sus desarrollos llevados a cabo. Parece ser, como apuntan desde eMarketer, que existe suficiente demanda como para que puedan entrar otros competidores al mercado, y Samsung no se quiere quedar atrás en un segmento donde otros ya les lleva la delantera.