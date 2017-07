Las mejores campañas de marketing (Vll)

En WWWhatsnew hemos comenzado el mes de julio con todas las ganas de presentar los mejores mensajes publicitarios de compañías e industrias fabricantes de diferentes productos. En esta oportunidad, traemos la séptima edición de las mejores campañas de marketing, que, como no puede ser de otra forma, presenta 5 interesantes estrategias de empresas para comercializar su producto o servicio.

En este post, verás campañas para distintos sectores: sobre carros, sobre hoteles, videojuegos, smartphones y series de televisión. Por si eres el encargado de crear la nueva estrategia de marketing de tu compañía o empresa para la cual trabajas, presta atención a estas 5 ideas para que te guíes y prepares un mensaje perfecto que capte la atención de miles de clientes.

“Hero’s Journey”, de Kia Motors

La firma surcoreana Kia, especialista en el diseño de estupendos automóviles, también es una grandiosa experta en la creación de buenos comerciales digitales. Como parte de la promoción de una de sus camionetas más nuevas, la Kia Niro, la multinacional asiática ha decidido contar con la participación de una actriz, comediante y productora estadounidense de reconocida trayectoria: Melissa McCarthy. Utilizando el buen sentido del humor para enfrentar los miedos, Melissa aparece en varias situaciones y escenarios de peligro para ella, en donde cada uno logra superarlos con humor, o eso parece. Junto a ella, se ofrecen varias tomas con la Niro, incluso, la canción de fondo utilizada contrasta de forma perfecta con todo el mensaje emitido por Kia.

El vídeo se dio a conocer el 1 de febrero en plataformas como YouTube y Facebook. ¿Los resultados?, ¡Impresionantes! En la primera aplicación hasta la fecha, se han superado los 25 millones de reproducciones, 40.000 like y 3800 comentarios, mientras en que Facebook se alcanzaron las 530.000 reproducciones, 3.000 like, 7.500 veces compartido y 330 comentarios.

LG G6 Goldberg: “Construido para lo inesperado”, de LG

En el mundo de los terminales y la buena tecnología, LG es una de las firmas que más se mantiene a tope con el diseño y distribución de grandes dispositivos móviles. Desde hace meses se ha producido la salida de su buque insignia, el G6, equipo que ha registrado buenas ventas desde su lanzamiento. En el post anterior sobre las mejores campañas de marketing en su sexta edición, enseñamos un vídeo sobre el calendario del G6; ahora englobamos las características más importantes del móvil desde uno de los mejores vídeos del año para promocionar un teléfono. Desde que comienza el vídeo, hasta el último segundo del mismo, quedarás fascinado con el contenido y la manera en que se desplaza el smartphone, ya que lo hace al más perfecto estilo de una carambola.

Sobrepasando las condiciones más difíciles, vemos como el terminal se desplaza a través de pruebas en el laboratorio, por ello decimos que es uno de los mejores comerciales del año para dar a conocer un dispositivo; y eso se ve reflejado con los numeritos de la campaña. Desde el 8 de abril, fecha de salida del vídeo en Facebook y YouTube, ha superado los 10 millones de visualizaciones, 3.300 comentarios y 45.000 like en la primera aplicación. Por otro lado, en YouTube sobrepasó los 2 millones de reproducciones, 5.000 like y 700 comentarios. Con esto nos queda claro que el gran trabajo que lleva realizar un comercial como este, al final tiene sus frutos.

“Birds 30”, de Hoteles.com

Ahora, trasladándonos al sector de hospedajes, nos topamos con una interesante campaña de 30 segundos realizada para acompañar la estrategia de marketing titulada como “Rewards”, que permite obtener una noche gratis en algún hotel si se acumulan 10 noches con precios seleccionados. La esencia del vídeo es sencillo: una pareja, un almuerzo y cientos de palomas que hacen de la comida un momento de estrés, llegando después a dar la idea que no hay mejor opción que reservar con Hoteles.com.

La campaña salió a flote el pasado 12 de junio en YouTube y para diferentes idiomas: francés, portugués, Español, entre otros. El presentado a continuación es el español, y aunque no cuenta con comentarios o muchos like, el vídeo superó las 710.000 visualizaciones en menos de 2 semanas. Si analizamos un poco más el contenido del mismo, nos podemos dar cuenta que experimentar ciertas cosas muchas veces no es la mejor opción.

“Spider-Man”: Tráiler Oficial para PS4, de PlayStation

Peter Parker es el afamado protagonista de una de las series de superhéroes más conocidas en la historia: Spider-Man. En esta ocasión, Sony Interactive Entertainment, Marvel e Insomniac Games han creado el juego para las consolas PS4, llevando la vida de las películas al entretenimiento en el videojuego. El posible lanzamiento de este título está previsto para para el año 2018, fecha en la que todavía queda mucho por conocer acerca de las misiones, modalidades y juego y todo lo relacionado con el interior de la entrega, aunque, PlayStation nos deslumbra con casi 9 minutos de puro contenido acerca del diseño y la vida de Spider-Man.

Aprovechando el E3 (Electronic Entertainment Expo), uno de los eventos de videojuegos más grandes a nivel mundial, las compañías desarrolladoras de esta entrega han presentado el tráiler oficial en YouTube y Facebook el día 13 de junio del año en curso, superando en la primera aplicación las 415.000 reproducciones, 1.250 comentarios y 15.000 like en menos de dos semanas; y en Facebook, el vídeo ha alcanzado las 48.000 visualizaciones, 60 veces compartido, 50 comentarios y 700 like en el mismo período de tiempo.

“Detrás de cámara con Itatí Cantoral”, de Netflix

Terminamos el top con un vídeo que no trata sobre un tráiler oficial de alguna serie de Netflix, sino más bien, hablamos de un detrás de cámara que ha generado miles de comentarios para que la actriz mexicana Itatí Cantoral participe en el elenco de la serie “Orange is the New Black”, ya que la campaña de marketing en la que hace vida como principal protagonista ha sido un éxito total en las redes sociales. Es tanto el alcance que ha tenido el vídeo promocional, que hasta un detrás de cámara se vuelve viral.

En esta estrategia, además de mostrar todo lo que hace esta actriz, la idea de Netflix fue atraer más público y comentarios para que la experta en comedia forme parte de la serie. La mayoría de fanáticos de esta entrega de Netflix quieren a Itatí en el elenco como protagonista, y eso lo vemos reflejado con el vídeo, ya que desde que fue publicado en YouTube el pasado 20 de junio, ha superado las 340.000 reproducciones, 10.000 like y 350 comentarios. ¿Coincidencia? No lo creemos. Entretanto, habrá que esperar a las próximas semanas para ver si al final se crea el puesto disponible para la reconocida actriz mexicana.