3 apps para organizar los viajes y excursiones

La tecnología ha llegado hasta para programar nuestra lista de cosas súper importantes que no deberíamos de olvidar al momento de un viaje por alguna región o país. Si sois de los que anota los pendientes a la antigua (con un lápiz y un papel), te aseguramos que con estas aplicaciones estarás más relajado cuando zarpe la travesía con tu familia o amigos.

Si te preocupas por encontrar el hotel o lugar de hospedaje perfecto; si te causa estrés el pensar a qué lugares irás; y si no dejas de pensar en todo lo que llevarás a la aventura que se aproxima, estas 3 herramientas son la guinda del pastel y se convertirán en tus mejores aliados digitales para no preocuparse por otra cosa que no sea el disfrutar con los seres queridos.

Si buscas la mejor aplicación para reservas de hospedajes, Booking se lleva el galardón como la principal entre todas. Esta herramienta ayuda a encontrar el mejor hotel, apartamento o la mejor casa en todo el mundo para que pases un día o semana fenomenal en tu viaje. Contiene ofertas de más de 1 millón de hoteles que se pueden filtrar por búsquedas como el lugar de interés, con Wi-Fi, por ciudad, nombre del sitio, precio y puntuaciones. Además, emite ofertas con buenos precios y adaptables a las necesidades del viaje.

Es mejor nunca dejar el hospedaje para último. Siempre es más factible contar con reservaciones seguras y sin contratiempos. Pero, en tal caso, lo bueno de Booking es que funciona para reservar hoteles con antelación y también para escenarios de última hora. La plataforma permite modificar las reservaciones, observar el lugar mediante mapas offline, guardar los alojamientos, sincronizar la información con otros dispositivos, reservar sin tarjeta de crédito y atención al cliente las 24 horas del día a través de llamada o correo electrónico. Booking está disponible en equipos iOS y Android de forma gratuita.

Booking: para iOS | para Android

Para organizar toda la lista de cosas e itinerario pendiente, TripCase reúne esos datos en su interior. Ya sea que necesites gestionar el alquiler de un vehículo al llegar al sitio deseado, tener a la mano el itinerario de vuelos o buscar vuelos alternativos, agregar lugares y destinos con recordatorios, guardar reservas de hospedajes, o para cualquier otra actividad, TripCase alojará dicha información en una única plataforma. Al registrarte, todos los datos podrán ser sincronizados para disponer de ellos desde el PC o móvil al momento del viaje.

Por otro lado, TripCase cuenta con una opción (Tripfeed) que emitirá mensajes y tips a lo largo del viaje. Igualmente, se conecta con Uber para que puedas solicitar un rápido traslado hacia un punto específico. También es una opción gratuita para teléfonos iOS y Android.

TripCase: para iOS | para Android

Si tienes más que listo los pasajes, la ropa y el hospedaje, pero te falta elegir los lugares a los cuales irás durante la aventura, Foursquare es la app perfecta para ayudarte a encontrarlos. En ella se encuentran sitios de comida, de vida nocturna, de compras, turísticos y de diversión. Al emitir la búsqueda de la ciudad que estás visitando, la herramienta proyecta un mapa con los lugares más importantes y las puntuaciones que han tenido por parte de otros usuarios.

Además, ofrece la opción de filtrar los resultados por intereses personales. Si ingresas a los comentarios del lugar, verás tips y recomendaciones de clientes y personas que han probado el producto o servicio anteriormente. Puedes bajarte Foursquare gratuitamente desde tu smartphone iOS o Android.

Foursquare: para iOS | para Android

¡Ahora sí! La ayuda tecnológica ha llegado para hacer de tus viajes grandes experiencias sin la necesidad de poner a flote el estrés o malas caras producidas por falta de información y programación.