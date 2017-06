Twitter aún no planea lanzar herramientas para denunciar noticias falsas

Ya nos hicimos eco de las medidas que han ido tomando tanto Faceobok como Google para poner freno a la expansión de noticias falsas a través de sus servicios. Ahora queda Twitter como otras de las plataformas importantes en Internet para que ponga en marcha medidas encaminadas a poner freno a las noticias falsas.

En este sentido, se cree que Twitter tiene en pruebas una herramienta para que los usuarios puedan denunciar tweets que dispongan de noticias falsas e informaciones que puedan llegar a ser falsas o engañosa.

Lo malo es que desde la compañía se niega tal hecho, como así lo indica en una publicado aparecida ayer en The Washington Post en el que señala expresamente que “actualmente no hay planes para lanzar ningún tipo de producto a lo largo de esas líneas”.



Desde TNW consideran que si bien puede que la compañía no tenga un calendario previsto para el lanzamiento de la herramienta, también opina que Twitter ya está tardando en tomar cartas en el asunto para tratar de poner freno a la difusión de noticias falsas en su plataforma, y más teniendo en cuenta que desde la misma es habitual la existencia de perfiles de falsos usuarios que se dedican a amplificar noticias falsas, ampliando de este modo su alcance.

De esta manera, Twitter, como importante plataforma social que es, debería ya tomarse más en serio la necesidad de poner freno a la difusión de noticias falsas que se produce desde su plataforma dado que Facebook como Google ya están haciendo sus deberes al respecto.