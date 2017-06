Número virtual, la solución para tener dos números en una misma SIM

Hoy en día, contar con dos números en una misma SIM es algo muy útil por motivos muy diversos: es posible que quieras que sólo tengan tu número principal aquellas personas cercanas a ti, como familia y amigos. Las llamadas del trabajo pueden no ser bienvenidas, así como las que recibas de empresas que quieren ofrecerte distintos servicios y, en definitiva, publicidad.

En estos casos, contar con un número secundario que poder apagar siempre que lo deseemos es algo crucial. Esto garantizaría nuestra privacidad y tranquilidad, que quedaría bajo nuestra propia autonomía.

Durante los últimos años hemos visto cómo han aparecido diversas opciones para crear números virtuales o segundas líneas, una respuesta al ofrecido por Movistar, pero muchas de dichas opciones han desaparecido con el tiempo, de forma que actualmente sólo Movistar nos permite contratar dos números de teléfono en una misma SIM, lo que te ofrece las siguientes posibilidades:

1. El gasto se contabiliza en una sola factura: Aunque se tengan dos líneas de teléfono, tendremos todo el gasto en una sola factura, facilitando así su gestión.

2. Un servicio económico: La segunda línea de Movistar solo cuesta 5 € al mes, y no tiene permanencia.

3. Filtrado de llamadas por contacto: Podemos dar nuestro número virtual a las personas y empresas a las que queramos restringir el horario de llamada, basta con que desactivemos la segunda línea fuera de dicho horario. De este modo, las llamadas perdidas se irán al buzón de voz y podremos atenderlas cuando lo deseemos, sin dar lugar a interrupciones.

4. Uso útil de los dos números en una misma SIM: Además de filtrar mensajes y llamadas de determinados orígenes, podemos crear una campaña de marketing en la que utilicemos este número virtual de forma temporal. Una vez termine la campaña, sólo tendremos que darlo de baja. De hecho la segunda línea también permite enviar SMS.

5. Roaming: Desde el extranjero, podremos recibir llamadas y SMS.

6. Facilidad de activación: Una llamada al 22522, una app descargada y listo, ya tendremos la opción de disfrutar de una segunda línea, con dos números de WhatsApp y la posibilidad de gestionar mejor nuestra privacidad y separar la vida laboral de la personal.

Hasta el año pasado, Vodafone contaba con un servicio similar, conocido como Línea libre, basado en prepago y que costaba menos de un euro a la semana. Sin embargo, contaba con diversas desventajas:

– Lo único que permitía era recibir llamadas; resultaba imposible llamar a tus contactos, de modo que los usuarios terminaban llamando con su número principal en modo anónimo. Esto podía traer problemas, como que el receptor de la llamada decidiera no atender el teléfono al no conocer la procedencia de la llamada.

– No permitía realizar ni recibir SMS.

– Pese a que ofrecía el sistema de prepago, todo era inbound, sin app ni posibilidad de realizar personalizaciones.

Además del servicio de Movistar sí es posible tener más cuentas para establecer comunicación con otras personas, existiendo las siguientes opciones:

1. Line, Telegram, Messenger…: Aplicaciones móviles distintas de WhatsApp, pero cuya función es la misma. Sin embargo, la desventaja está clara: tienes que dar tu número de teléfono (o el e-mail, dependiendo del caso), así que implica ofrecer datos personales que tal vez no quieras dar a tus contactos.

2. Kik, Hangouts, Skype…: En este caso, no necesitarás dar tu número de teléfono obligatoriamente, pero, claro, solamente te permitirán enviar mensajes. Excepto Skype, aunque te supondrá un gasto extra al tener que pagar las llamadas que realices (cuando no estén los dos usuarios conectados a Internet al mismo tiempo).

3. Disa y Parallel Space: Estas dos aplicaciones permiten tener dos números de WhatsApp en un mismo teléfono y con una sola SIM en el terminal. Y todo, con una considerable facilidad de activación. Sin embargo, sí debemos tener dos SIM y dos líneas diferentes contratadas con la compañía telefónica. Tanto Disa como Parallel Space tienen como función principal agrupar los servicios de mensajería instantánea en una sola app. De este modo, fuera de estas aplicaciones, tendremos el WhatsApp con nuestro número principal, mientras que dentro de la misma contaremos con el número de la SIM no instalada en el terminal.

De esta forma, la única manera de disfrutar de dos números en una misma SIM desde los que poder llamar, enviar mensajes y tener el poder de desactivar el secundario cuando lo deseemos, sólo es posible con Movistar en segundalinea.movistar.es.