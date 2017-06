Las 11 canciones que han superado las 2.000 millones de visitas en youtube

Despacito, de Luis Fonsi, ha superado a Bailando, de Enrique Iglesias, y cambia así el podio de las canciones en español más reproducidas en Youtube, pero… ¿cuáles son las que ya han superado las 2.000 millones de visitas?

En esta lista las tenéis, aunque para descubrir su fiebre de crecimiento hay que tener en cuenta que, mientras que Gangnam Style lleva seis años “en cartelera”, Despacito solo lleva unos meses, por lo que es posible que tengamos un líder en nuestro idioma dentro del top 3.

Aquí tenéis la lista:

1 – GANGNAM STYLE: con casi 3.000 millones de reproducciones en seis años de vida.

2 – Wiz Khalifa – See You Again: también superando las 2.800 millones de reproducciones

3 – Justin Bieber – Sorry: con sus 2.600 millones

4 – Mark Ronson – Uptown Funk: con 2.500 millones

5 – Taylor Swift – Shake It Off: 2.200 millones para quien entró recientemente en el club Spotify



6 – Despacito: Ya supera los 2.200 millones, y parece imparable, ya que fue publicado este mismo año



7 – Enrique Iglesias – Bailando: el tema en español que, hasta hace pocos días, era el más visitado en Youtube



8 – Maroon 5 – Sugar: 2.100 millones para una sorpresa en una boda



9 – Katy Perry – Roar: no, Katy Perry no podía faltar.



10 – Taylor Swift – Blank Space: repite en la lista la artista de moda



11 – Major Lazer & DJ Snake – Lean On: superando las 2.000 millones de visitas por poco