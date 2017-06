feather, para alquilar muebles en lugar de comprarlos

Curiosa la propuesta que han desarrollado en feather, una startup que comienza a dar sus primeros pasos en algunas ciudades de Estados Unidos, incluyendo New York y San Francisco.

Su objetivo es impedir que la gente compre muebles y abrir las puertas al mundo del alquiler. Quieren que los usuarios dejen de tener una misma silla durante 20 años, quieren ofrecer flexibilidad a la hora de amueblar un piso o un despacho, y para ello han creado un portal en el que es posible alquilar muebles.

Allí podemos encontrar sillas de diseño por 10 dólares al mes, sofás por 53 dólares mensuales o aparatos de aire acondicionado, varias piezas con fotografías de ambientes para animar a la población a cambiar de “chip” en este sector. Todas las piezas son de fabricantes con renombre, nada de muebles desechables “calidad IKEA”.

Aunque la idea es interesante, el precio no lo es tanto. Pagar más de 50 dólares al mes por un sofá puede no salir en cuenta si tenemos presente el precio final de la pieza. El modelo es válido para despachos que aún no tengan definido su tamaño final, o para quien es nuevo en una ciudad y no sabe si estará mucho tiempo en ella, pero deja de serlo para los habitantes tradicionales de cualquier región.

Esperemos que la idea se multiplique y llegue con más opciones a más ciudades, ya que puede ser la solución ideal para los que no tienen el gen sedentario en la sangre.